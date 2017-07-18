В МВД подтвердили информацию об обысках в банке "Югра" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Обыски, которые прошли во вторник петербургском офисе банка "Югра", проводились в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Мы подтверждаем факт проведения следственных действий в офисе одного из финансовых учреждений, располагающихся на Суворовском проспекте, в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность")", - сообщили в полиции, не уточняя детали расследования.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, обыски не связаны непосредственно с деятельностью банка "Югра". "Они связаны с деятельностью лиц, работников банка, которых подозревают в мошеннических действиях. Отделение банка на Суворовском проспекте - место работы подозреваемых, в связи с этим проходила проверка", - сказал собеседник агентства.

По данным петербургских СМИ, два сотрудника банка являются подозреваемыми в деле об обналичивании средств, возбужденном в 2016 году.