Все спокойно: проблемы банка "Югра" не вызвали паники в российских регионах

Проблемы банка "Югра" не вызвали ажиотажа среди клиентов в российских регионах, очередей из желающих снять со счетов свои средства в филиалах банка не наблюдается. В этом убедились корреспонденты ТАСС, побывав в отделениях банка по всей стране.

Сегодня ЦБ РФ ввел в банке "Югра" временную администрацию в лице Агентства страхования вкладов (АСВ) в связи с неустойчивым финансовым положением банка. Также введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на три месяца.

В Нижнем Новгороде и Новосибирске, как и в большинстве отделений в регионах, финансовые операции не осуществляются, в то же время, филиалы в Липецке и Воронеже в первой половине дня работали в обычном режиме.

Снять деньги невозможно

Филиалы банка "Югра" в большей части российских регионов работают в режиме консультирования и не проводят банковских операций. "Мы работаем в консультационном режиме - это значит, что мы физических и юридических лиц только консультируем по всем продуктам банка", - сообщили ТАСС в филиале банка в Магнитогорске, добавив, что "если человек придет сделать вклад или снять деньги со счета, его не примут". Такой режим продлится до особого распоряжения руководства банка.

"Мы ждем разъяснений от своего руководства по поводу дальнейшей работы. Пока разъяснения не получены. Пока не обслуживаем клиентов", - рассказали ТАСС в отделении банка в столице Коми Сыктывкаре.

В Вологодской области банк представлен единственным филиалом в Череповце. "Мы работаем в консультационном режиме, консультируем по вопросам страхования вкладов. Полноценное обслуживание клиентов не проводится", - сообщили ТАСС в городском офисе банка.

Отделение банка "Югра" в Новосибирске обслуживает клиентов, но никаких финансовых операций временно не осуществляет, кассы и банкоматы не работают, когда банк начнет функционировать в обычном режиме, сотрудники отделения затруднились ответить. Впрочем, ажиотажа возле отделения нет, время от времени заходят люди и спрашивают, когда можно будет что-либо сделать с деньгами, и есть ли смысл еще приходить сегодня.

В Псковском отделении банка сообщили, что ожидают разъяснения порядка действий от центрального офиса. "Люди идут, но не так уж много", - сказал собеседник агентства.

Люди надеются на страхование

Аналогичным образом обстоит ситуация в Петрозаводске, где клиентам посоветовали следить за информацией на сайте финансовой организации.

"По радио услышала, что у банка проблемы, и пришла сюда, но страхование вкладов есть, и все должно быть хорошо. Я уже сталкивалась с подобной ситуацией (с другим банком - прим. ТАСС) и проходила всю эту процедуру. Сегодня я пришла узнать, как у "Югры" все это будет осуществляться. Они молодцы, что двери не закрыли, консультируют", - сказала ТАСС пенсионерка Ирина Петровна в Петрозаводске.

Не видит поводов для паники и еще одна местная пенсионерка, Валентина Васильевна. "Видите, в банке все спокойно, и я думаю, что мало у кого из жителей такие огромные суммы, как 1,4 млн рублей. У меня таких больших денег нет и паники нет. Я уже второй раз в жизни сталкиваюсь с такой ситуацией, и (в прошлый раз - прим. ТАСС) все разрешилось хорошо - все 100 тысяч рублей я вернула", - добавила она.

Некоторые вкладчики "Югры" пытались снять деньги со счетов через другие банкоматы, но потерпели неудачу.

"В банкомате другого банка хотел снять деньги, но ничего не получилось. Посоветовали через две недели подойти. Буду следить за информацией на сайте банка. Пользовался этим банком три года, проблем не было", - рассказал житель Петрозаводска Сергей, который держит вклад в "Югре".

Деньги обещают вернуть

В Омске сотрудники филиала "Югры" объявили клиентам, что до 24 июля должен быть назначен банк, который будет производить выплаты. К отделению постоянно подходят клиенты, которые волнуются, но выражают сдержанный оптимизм, поскольку у банка не отозвана лицензия, а лишь введено временное управление. При этом на дверях банка висит объявление, что выплаты кредиторам прекращены.

В Нижнем Новгороде ТАСС сообщили, что банк не работает, а выплаты не производятся. "Мы не работаем, у нас введена временная администрация, выплаты сейчас получить невозможно. В течение двух недель будет назначен банк, и все получите в том банке - вклады с процентами", - сообщили в операционном офисе "Центральный".

В Калининграде с самого утра в единственное отделение "Югры" приходят вкладчики, которым объясняют, как получить страховую выплату. "Согласно закону о страховании вкладов, в течение двух недель временная администрация, которая введена с сегодняшнего дня в нашем банке, назначит уполномоченный банк-агент, который будет производить выплаты вкладчикам", - объясняет приходящим представитель банка "Югра".

По его словам, уполномоченный банк будет назван не позже вторника 18 июня. Люди продолжают подходить к отделению, но паники среди вкладчиков не наблюдается.

В ряде отделений отказались комментировать сложившуюся ситуацию, в частности, в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе, Екатеринбурге и Тобольске. Филиал банка в Сургуте временно закрыт для клиентов.

Нарушены планы на отпуск

В Санкт-Петербурге клиентам в одном из отделений сообщили, что у сотрудников банка отозваны лицензии по доверенности. "Это стандартная процедура, когда меняется руководство, то меняются доверенности. Сейчас мы можем принять заявку на получение денежных средств с открытой датой. Далее, когда нам выдадут доверенность на осуществление отдельных операций, мы начнём обзванивать всех, чтобы они пришли в банк и получили денежные средства", - сказала представитель "Югры".

Она добавила, что "можно будет снять всю сумму, ее часть или перевести деньги". В понедельник днем в Петербурге в головном отделении банка на Суворовском проспекте находилось около 25 клиентов.

Начать выплаты с 24 июля обещают и в Волгоградском филиале банка. "Все расходно-приходные операции запрещены. 17 июля будет назначен уполномоченный банк, и он с 24 июля будет производить все выплаты. Лицензия у банка не отозвана. Просто введен мораторий, который является страховым случаем. Вклады клиентов банка ни в коем случае не пропадут", - сообщили ТАСС в отделении.

Большинство волгоградцев, пришедших к банку, спокойно разворачиваются и идут по своим делам, но есть и недовольные. "Безобразие! С сегодняшнего дня я в отпуске. Хотела снять деньги, а тут такое творится! 24 июля меня никак не устраивает, отпуск как раз закончится, а я хотела к детям в Саратов съездить", - рассказала жительница Волгограда.

В Ростове-на-Дону офис банка опустел, очередей нет, лишь некоторые клиенты, прочитав объявление на одном из отделений, заходят уточнить, когда операции будут возобновлены.

"Никаких операций сейчас мы не производим. По срокам ничего не могу сказать. Новой информации у нас нет", - сообщили корр. ТАСС в отделении банка в центре Ростова-на-Дону. В краснодарском офисе ТАСС сообщили, что введен мораторий на осуществление банковских операций, и клиенты не обслуживаются.

Мораторий ввели не все

В некоторых регионах филиалы банка "Югра" работали, хотя и с ограничениями, по крайней мере, в первой половине понедельника. "Мы работаем, пока что у нас все стандартно. Очередей нет, но на данный момент банкоматы в нашем отделении не работают", - сказал собеседник ТАСС в отделении банка "Югра" в Кургане. В Нефтеюганском филиале банка агентству сообщили, что продолжают работу в штатном режиме.

Утром в филиалах банка в Липецке и Воронеже сообщили, что вообще не слышали о ситуации и продолжают работать штатно. "Мы не в курсе, если честно, какой мораторий вводится, пока работаем, все нормально, все в штатном режиме, всем все выплачиваем", - сказали в липецком офисе "Югры". "Мы ничего не знаем, никакой информации о моратории у нас нет, очередей у нас тоже нет", - добавили в Воронеже.

Как сообщили в дополнительном офисе "Югры" в Усинске в Республике Коми, работа отделения пока не приостановлена, поскольку сотрудники не получали никаких распоряжений от ЦБ РФ и своего руководства.

Подготовлено региональной редакцией ТАСС