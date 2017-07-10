Президент банка "Югра" опроверг претензии ЦБ о выводе активов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Банк "Югра", в котором с понедельника введены временная администрация и мораторий на удовлетворение требований кредиторов, рассчитывает урегулировать ситуацию с ЦБ в ближайшее время и опровергает претензии регулятора о незаконном выводе активов. Об этом журналистам сообщил президент банка "Югра" Алексей Нефедов.

"Мы не теряем уверенности и прикладываем все возможные усилия для того, чтобы возникшие вопросы были урегулированы с ЦБ в ближайшее время. Я также хочу опровергнуть, что банк незаконно выводил активы - все привлеченные средства инвестировались в компании различных секторов рынка на территории РФ. Что касается отчетности банка, которая предоставлялась регулятору, то она соответствовала установленным нормам российской и международной финансовой отчетности. Все нормативы и требования к капиталу выполняются в полном объеме, банк обладает необходимой ликвидностью", - сказал Нефедов.

По его словам, за последний месяц акционеры банка "в рекордно короткие сроки" нашли средства для пополнения резервов по рекомендации ЦБ, что доказывает высокую надежность банка по выполнению своих обязательств перед кредиторами и клиентами. "Я хотел бы отметить, что собственник банка "Югра" Алексей Хотин планирует поддерживать банк до полного финансового оздоровления. Главное, чтобы нам дали такую возможность", - заявил Нефедов.

Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации банка сроком на полгода. После работы временной администрации будет принято решение о дальнейшей судьбе банка - санации либо отзыве лицензии.

Как заявил заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев, регулятор подозревает банк "Югра" в выводе активов и манипуляциях со вкладами. ЦБ уже обратился в правоохранительные органы в связи с деятельностью банка.

Вклады в банке "Югра" на 1 июня оценивались в 180 млрд рублей, из них 170 млрд рублей застрахованы в АСВ.