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Президент банка "Югра" опроверг претензии ЦБ о выводе активов

Экономика и бизнес
10 июля, 17:08 дата обновления: 10 июля, 18:11 UTC+3

Алексей Нефедов надеется на урегулирование ситуации с банком в ближайшее время

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Президент банка "Югра" Алексей Нефедов

Президент банка "Югра" Алексей Нефедов

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Банк "Югра", в котором с понедельника введены временная администрация и мораторий на удовлетворение требований кредиторов, рассчитывает урегулировать ситуацию с ЦБ в ближайшее время и опровергает претензии регулятора о незаконном выводе активов. Об этом журналистам сообщил президент банка "Югра" Алексей Нефедов.

"Мы не теряем уверенности и прикладываем все возможные усилия для того, чтобы возникшие вопросы были урегулированы с ЦБ в ближайшее время. Я также хочу опровергнуть, что банк незаконно выводил активы - все привлеченные средства инвестировались в компании различных секторов рынка на территории РФ. Что касается отчетности банка, которая предоставлялась регулятору, то она соответствовала установленным нормам российской и международной финансовой отчетности. Все нормативы и требования к капиталу выполняются в полном объеме, банк обладает необходимой ликвидностью", - сказал Нефедов.

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По его словам, за последний месяц акционеры банка "в рекордно короткие сроки" нашли средства для пополнения резервов по рекомендации ЦБ, что доказывает высокую надежность банка по выполнению своих обязательств перед кредиторами и клиентами. "Я хотел бы отметить, что собственник банка "Югра" Алексей Хотин планирует поддерживать банк до полного финансового оздоровления. Главное, чтобы нам дали такую возможность", - заявил Нефедов.

Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации банка сроком на полгода. После работы временной администрации будет принято решение о дальнейшей судьбе банка - санации либо отзыве лицензии.

Как заявил заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев, регулятор подозревает банк "Югра" в выводе активов и манипуляциях со вкладами. ЦБ уже обратился в правоохранительные органы в связи с деятельностью банка.

Вклады в банке "Югра" на 1 июня оценивались в 180 млрд рублей, из них 170 млрд рублей застрахованы в АСВ.

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Объем вкладов в "Югре" составляет 181,5 млрд руб.

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