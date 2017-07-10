ЦБ взял руководство банком "Югра" в свои руки

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Рита Шпилевская, Мария Степанова/. Банк России с понедельника ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра", входящего в топ-30 российских кредитных организаций по величине активов.

На такие меры регулятор пошел в связи с неустойчивым финансовым положением банка.

Мораторий будет действовать три месяца, а временная администрация, функции которой возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ), введена на полгода. После работы временной администрации будет принято решение о дальнейшей судьбе банка - санации либо отзыве лицензии.

"Почему мы посчитали необходимым сделать оценку финансового состояния банка силами временной администрации? Потому что на протяжении последних нескольких месяцев у нас есть признаки того, что отчетность, которую нам предоставляет сам банк, является недостоверной. Также у нас есть признаки возможного вывода активов и возможных манипуляций со вкладами", - заявил на брифинге заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев.

Он уточнил, что ЦБ выявил пока единственную схему манипуляций со вкладами: банк, обходя ограничение регулятора на прием вкладов населения, делал отдельных вкладчиков акционерами, выдавая им одну акцию. Объем таких манипуляций регулятор оценил в 1,88 млрд рублей.

Что будет с "Югрой" дальше, по словам Поздышева, регулятор решит по результатам работы временной администрации. При этом эксперты, опрошенные ТАСС, отмечают, что при качестве активов банка, о котором известно сейчас, спасение "Югры" вряд ли возможно.

Рекордный страховой случай

По данным АСВ, объем вкладов физлиц в банке "Югра" составляет около 181,5 млрд рублей, из которых выплаты вкладчиками кредитной организации оценивается в 169,2 млрд рублей. В АСВ этот страховой случай уже назвали рекордным за все время существования системы страхования вкладов. Однако докапитализация агентства в этом случае не потребуется, сказал ТАСС замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Югра", как выяснилось, несколько месяцев находилась под пристальным вниманием регулятора. За это время ЦБ обнаружил признаки того, что большая часть кредитного портфеля "Югры" шла на финансирование бизнеса собственников.

Кроме того, по словам главы департамента банковского надзора ЦБ Анны Орленко, получая многочисленные предписания ЦБ увеличить резервы на десятки миллиардов рублей, банк формировал резервы по одним ссудам за счет роспуска резервов по другим ссудам, фактически не увеличивая резервирование, "таким образом, технически обходя падение капитала".

Также в банке были обнаружены сделки с производными финансовыми инструментами, позволявшими кредитной организации отражать в балансе прибыль. "Это сделки, осуществленные технически, чтобы показать на балансе прибыль. Поэтому у нас есть основания считать, что отчетность банка недостоверна", - отметил Поздышев.

Неудавшееся спасение

Акционеры банка "Югра" с прошлого лета обсуждали с регулятором возможность предоставления финансовой помощи, но договориться стороны не смогли. "Большая часть переговоров была посвящена тому, чтобы банку была оказана финансовая помощь, чтобы был увеличен уставный капитал за счет реальных средств - не схемных, а реальных, чтобы было дано обеспечение, причем ликвидное, удовлетворяющее требованиям Банка России. Соответственно, и огромное количество объектов недвижимости, и хозяйственных комплексов было оценено. К сожалению, в основном объекты или оценка банком этих объектов была существенно завышена, раза в три, например, либо они являлись неликвидными", - рассказала Орленко.

По ее словам, Банк России получил от акционеров "Югры" около двадцати вариантов плана по спасению банка, "но по совокупности банк не смог представить план, который показал бы, что они в состоянии таким образом улучшить ситуацию в банке, чтобы он стал финансово стабильным". Сами акционеры "Югры" неоднократно заявляли, что видят большой потенциал в развитии кредитной организации и намерены продолжать ее докапитализацию. В 2016 году акционеры предоставили банку 28,5 млрд рублей для увеличения собственного капитала.

Весной текущего года пресс-служба банка сообщила, что было принято решение о докапитализации банка на $500 млн. Средства акционера в капитал финансового учреждения будут внесены путем конвертация субординированного депозита в базовый капитал (аналогично тому, как это было сделано в предыдущий раз). Однако и здесь ЦБ заподозрил существование схемы. "У нас есть серьезные основания полагать, что источниками субординированных депозитов, которые банк "Югра" конвертировал, были кредитные средства других банков", - заявила директор департамента банковского надзора ЦБ.

Не подлежит восстановлению

Старший директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Кирилл Лукашук уверен, что говорить о спасении банка не приходится из-за довольно низкого качества активов. Схожий прогноз дает и аналитик рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов, по мнению которого санация "Югры" менее вероятна, чем отзыв лицензии.

Банковские ассоциации же рассчитывают на более оптимистичное развитие событий. Так, глава Ассоциации региональных банков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков надеется, что банк будет санирован или докапитализирован при помощи ЦБ.

В свою очередь президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян отметил, что претензии регулятора к банку "Югра" менее масштабны, чем были к Татфондбанку (регулятор лишил его лицензии 3 марта).

Без паники

"Югра" фокусировалась на работе с физическими лицами, поэтому корпоративный портфель банка достаточно мал. По данным ЦБ, общий объем средств юридических лиц в "Югре" по состоянию на 1 июля составлял около 2,2 млрд рублей. При этом большинство компаний - партнеров банка сообщили ТАСС, что проблемы кредитной организации не окажутся влияния на их деятельность.

Это подтвердили, в частности, в Международной федерации самбо, Ночной хоккейной лиге и театре "Ленком". В числе крупных клиентов банка "Югра" упоминались "Славнефть-Мегионнефтегаз" ("дочка" "Славнефти"), "Ростелеком", объединение "Росинкас" (входит в систему ЦБ) и другие. В числе клиентов банк также указывал госкорпорацию "Росатом", "Роснефть", ФПК ("дочка" РЖД), "Уралвагонзавод" и других.

В "Уралвагонзаводе" ТАСС рассказали, что ситуация с банком не повлияет на деятельность предприятия. "Ростелеком" и ФПК сообщили, что на сегодняшний день не держат средства в "Югре".

Что касается физических лиц, портфель по вкладам которых превысил корпоративный в 90 раз, то и среди них паники не наблюдается. По информации корреспондента ТАСС, офисы банка "Югра" в понедельник работали в консультационном режиме. В частности, в первой половине дня в головном офисе банка "Югра" у станции метро "Китай-город" в Москве была небольшая очередь из желающих забрать свои вклады. В Нижнем Новгороде и Новосибирске, как и в большинстве отделений в регионах, финансовые операции не осуществляются, в то же время филиалы в Липецке и Воронеже в первой половине дня работали в обычном режиме.

С надеждой на возрождение

"Югра" опровергает претензии Банка России о незаконном выводе активов и надеется урегулировать ситуацию. "Мы не теряем уверенности и прикладываем все возможные усилия для того, чтобы возникшие вопросы были урегулированы с ЦБ в ближайшее время. Я также хочу опровергнуть, что банк незаконно выводил активы, все привлеченные средства инвестировались в компании различных секторов рынка на территории РФ", - передал через пресс-службу президент банка Алексей Нефедов.

По его словам, отчетность банка, которая предоставлялась регулятору, соответствовала установленным нормам российской и международной финансовой отчетности, а все нормативы и требования к капиталу выполняются в полном объеме, банк обладает необходимой ликвидностью. "За последний месяц акционеры банка "Югра" в рекордно короткие сроки нашли средства для пополнения резервов по рекомендации ЦБ. Это доказывает высокую надежность банка по выполнению своих обязательств перед кредиторами и клиентами", - заявил Нефедов.

Он также подчеркнул, что собственник банка "Югра" Алексей Хотин планирует поддерживать банк до полного финансового оздоровления. "Главное, чтобы нам дали такую возможность", - заключил Нефедов.

О банке

Банк "Югра" был основан в 1990 году, его мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитного учреждения.

До июня 2017 года контролирующим акционером банка являлась швейцарская компания Radamant Financial AG (52,42% акций, пакет приобретен в 2015 году), подконтрольная Хотину (по информации СМИ, совладелец московских торговых центров "Горбушкин двор", "Филион", "Красный богатырь" и других). Еще 35,42% акций принадлежали девяти акционерам, включая Хотина (0,48%).

В июне Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство акционеров "Югры" о передаче 86,83% голосующих акций банка российскому АО "Прямые инвестиции" (зарегистрировано 5 апреля 2017 года, руководитель компании - президент банка "Югра" Алексей Нефедов). При этом бенефициаром контролирующего пакета акций (60,37%) "Прямых инвестиций" является Radamant Financial, а 39,62% акций принадлежат физическим лицам - совладельцам банка "Югра".