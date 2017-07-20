ВТБ24 начал выплаты вкладчикам банка "Югра" во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Офис банка ВТБ24 во Владивостоке утром в четверг начал страховые выплаты вкладчикам банка "Югра", сообщил ТАСС источник в банковских структурах региона.

"ВТБ24 начал выплаты вкладчикам "Югры" сегодня утром", - сказал собеседник.

Ранее ЦБ ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов в банке "Югра" 10 июля, назвав причиной неустойчивое финансовое положение банка. ЦБ заподозрил банк в недостоверной отчетности, манипуляциях с вкладами и возможном выводе активов. Общий объем страховых выплат вкладчикам банка оценивается в 170 млрд рублей, это крупнейший страховой случай за всю историю системы страхования вкладов в России.

За день до начала страховых выплат ведомство направило в ЦБ РФ протест на введение временной администрации и мораторий по выплатам кредиторам банка "Югра". По мнению надзорного ведомства, Банк России не выявлял нарушений банком "Югра" обязательных нормативов и, таким образом, основания для назначения временной администрации по управлению ПАО "Банк "Югра" отсутствуют.

Банк "Югра" был основан в 1990 году, его мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитного учреждения. До июня 2017 года контролирующим акционером банка являлась швейцарская компания Radamant Financial AG (52,42% акций, пакет приобретен в 2015 году), подконтрольная Хотину (по информации СМИ, совладелец московских торговых центров "Горбушкин двор", "Филион", "Красный богатырь" и других). Еще 35,42% акций принадлежали девяти акционерам, включая Хотина (0,48%).

В июне Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство акционеров "Югры" о передаче 86,83% голосующих акций банка российскому АО "Прямые инвестиции" (зарегистрировано 5 апреля 2017 года, руководитель компании - президент банка "Югра" Алексей Нефедов). При этом бенефициаром контролирующего пакета акций (60,37%) "Прямых инвестиций" является Radamant Financial, а 39,62% акций принадлежат физическим лицам - совладельцам банка "Югра".