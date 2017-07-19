Временная администрация может выявить нарушения нормативов банком "Югра"

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Опротестование Генеральной прокуратурой решения Банка России о вводе временной администрации в банк "Югра", скорее всего, будет безуспешным. Такое мнение высказал ТАСС аналитик "Эксперт РА" Юрий Беликов.
"В настоящий момент временная администрация проводит обследование состояния активов банка, в том числе оценивает уровень потерь, формирует суждение об адекватном уровне резервирования. По результатам обследования будут начислены резервы и рассчитан реальный капитал. Высока вероятность того, что он окажется в отрицательной зоне. С учетом этого будут пересчитаны обязательные нормативы", - сообщил аналитик.