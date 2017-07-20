Песков: Кремль не вмешивается в ситуацию вокруг банка "Югра"

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Кремль не полномочен вмешиваться в ситуацию вокруг банка "Югра". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя противоречия между Центробанком и Генпрокуратурой в данном вопросе.
"Это не вопрос Кремля", - сказал пресс-секретарь главы государства. Он напомнил, что Центробанк является самостоятельным органом - мегарегулятором, который осуществляет свои функции по контролю за финансово-кредитной системой. В свою очередь, у прокуратуры тоже есть своя точка зрения "и в данном случае Кремль не полномочен вмешиваться в эту ситуацию".
10 июля ЦБ РФ ввел в банке "Югра", основным собственником которого является бизнесмен Алексей Хотин, временную администрацию на полгода и трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. АСВ сообщило, что начало выплат страховых возмещений начнется с 20 июля. На 1 июня физлица держали в банке вклады на сумму 181,5 млрд рублей, из которых потенциальные выплаты вкладчикам оцениваются в более 170 млрд рублей.
Однако 19 июля Генпрокуратура оспорила правомерность действий регулятора в отношении банка "Югра". В протесте Генпрокуратура просит отменить приказы ЦБ о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов. Несмотря на протест Генпрокуратуры, некоторые банки-агенты начали выплаты вкладчикам 20 июля, как и было запланировано ранее.