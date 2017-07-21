"Вертолеты России" поставили в Пакистан конвертируемый Ми-171Е

Солнечный камень на голубой земле: кому доступны тайны калининградского янтаряВ стране 21 июля, 15:02
Глава ФСПР: Губайдуллина может стать новой звездой российского современного пятиборьяСпорт 21 июля, 15:00
Корпорация ExxonMobil и ее бизнес в России. ДосьеБиографии и справки 21 июля, 14:59
Попова: безопасность спиннеров для детей изучают в разных институтах РоссииОбщество 21 июля, 14:57
УЕФА разрешил провести первый матч между "Бней Иегудой" и "Зенитом" в ИзраилеСпорт 21 июля, 14:55
СМИ: Германия замораживает поставки вооружения в ТурциюМеждународная панорама 21 июля, 14:46
"Лесная амнистия" как решение проблемы спорных земельОбщество 21 июля, 14:45
"Галс-Девелопмент" предоставляет скидку на проекты в рамках Black Friday Real Estate 2017Новости партнеров 21 июля, 14:41
Россияне Минибаев и Бондарь вышли в полуфинал ЧМ в индивидуальных прыжках в воду с вышкиСпорт 21 июля, 14:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) передал представителям провинции Белуджистан (Пакистан) гражданский вертолет Ми-171Е в конвертируемом варианте. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе холдинга.
"Уверен, что конвертируемый Ми-171Е, переданный заказчику, достойно проявит себя при выполнении любых задач, будь то пассажирские и грузовые перевозки или же санитарные и поисково-спасательные работы", - отметил генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский, слова которого привели в пресс-службе.
В холдинге отметили, что это уже второй Ми-171Е, поставленный в Пакистан в этом году.
Контракт на поставку вертолета был заключен компанией "Вертолеты России" с правительством провинции Белуджистан в декабре 2016 года. Вертолет изготовлен в конвертируемом варианте. В зависимости от пожеланий заказчика в сжатые сроки кабина вертолета трансформируется из грузовой в VIP-салон на 13 пассажиров в сопровождении бортпроводника.
В транспортном варианте конвертируемый вертолет Ми-171Е может перевозить до 27 пассажиров на откидных сиденьях и до четырех тонн грузов внутри кабины или на внешней подвеске. Наличие трех точек для беспарашютного десантирования обеспечивает быструю высадку десантников и спасателей в режиме висения.
Транспортная кабина вертолета может быть конвертирована в VIP-салон, в котором находятся индивидуальные кресла и комфортный диван, современная система связи и мультимедиа, а также гардероб, буфет и туалетная комната.