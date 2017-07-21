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"Вертолеты России" поставили в Пакистан конвертируемый Ми-171Е

Экономика и бизнес
21 июля, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

В холдинге отметили, что это уже второй Ми-171Е, поставленный в Пакистан в этом году

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) передал представителям провинции Белуджистан (Пакистан) гражданский вертолет Ми-171Е в конвертируемом варианте. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе холдинга.

"Уверен, что конвертируемый Ми-171Е, переданный заказчику, достойно проявит себя при выполнении любых задач, будь то пассажирские и грузовые перевозки или же санитарные и поисково-спасательные работы", - отметил генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский, слова которого привели в пресс-службе.

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В холдинге отметили, что это уже второй Ми-171Е, поставленный в Пакистан в этом году.

Контракт на поставку вертолета был заключен компанией "Вертолеты России" с правительством провинции Белуджистан в декабре 2016 года. Вертолет изготовлен в конвертируемом варианте. В зависимости от пожеланий заказчика в сжатые сроки кабина вертолета трансформируется из грузовой в VIP-салон на 13 пассажиров в сопровождении бортпроводника.

В транспортном варианте конвертируемый вертолет Ми-171Е может перевозить до 27 пассажиров на откидных сиденьях и до четырех тонн грузов внутри кабины или на внешней подвеске. Наличие трех точек для беспарашютного десантирования обеспечивает быструю высадку десантников и спасателей в режиме висения.

Транспортная кабина вертолета может быть конвертирована в VIP-салон, в котором находятся индивидуальные кресла и комфортный диван, современная система связи и мультимедиа, а также гардероб, буфет и туалетная комната.

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