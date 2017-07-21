Суд ЕС снял обеспечительные меры по иску Польши по газопроводу OPAL

БРЮССЕЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Европейский суд юстиции снял обеспечительные меры по иску Польши о доступе к газопроводу OPAL. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на его сайте.

"Председатель Главного суда отклоняет заявления о приостановлении исполнения решения Еврокомиссии (ЕК) о том, что 50% транспортных мощностей ОPАL подлежат процедуре торгов. Истцы не показали, что вред, причиненный в результате оспариваемого решения, серьезный и непоправимый, и поэтому это решение остается применимым до суждения о его законности", - пояснил суд свое решение.

В октябре 2016 года "Газпром" договорился с ЕК о максимальном использовании мощностей газопровода OPAL для транзита в центральную Европу поставляемого по "Северному потоку" газа. До этого российский газовый холдинг имел доступ лишь к 50% мощностей. Решение ЕК исключить 50% мощностей OPAL из Третьего энергопакета дало "Газпрому" возможность приобретать квоты еще на 40%. С декабря "Газпром" начал наращивать загрузку OPAL, покупая мощности на аукционах.

Однако польская энергетическая компания PGNiG и правительство Польши обжаловали решение ЕК в Европейском суде, в результате чего в конце декабря 2016 года решение о расширении доступа "Газпрома" к трубопроводу OPAL было приостановлено в рамках обеспечительных мер. Аукцион на транспортировку в январе уже состоялся, февральский аукцион не удалось провести из-за запрета суда. До этого ЕК заявляла, что убеждена в законности своего решения по OPAL, так как оно находится в полном соответствии с нормами Третьего энергопакета ЕС.

Ранее глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк сообщил, что Европейский суд заблокировал проведение аукционов на дополнительные мощности газопровода OPAL до марта 2018 года. По его словам, соответствующее решение принял суд в Дюссельдорфе.

Газопровод OPAL мощностью 36 млрд кубометров в год соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.