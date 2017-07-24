Курс евро достиг 70 рублей впервые с 16 ноября

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 1,1% и достиг 60,01 рубля, превысив отметку в 60 рублей впервые с 13 июля. Курс евро достиг 70 руб. впервые с 16 ноября 2016 г.

Валюты дорожают, несмотря на некоторое укрепление котировок нефти. По состоянию на 12.50 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,27% - до $48,19 за баррель.