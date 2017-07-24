Курс евро достиг 70 рублей впервые с 16 ноября

Мутко высоко оценил шансы России на проведение ЧМ-2019 по боксуСпорт 24 июля, 13:08
Суд перевел математика Богатова из СИЗО под домашний арестПроисшествия 24 июля, 13:02
Пассажиропоток российских авиакомпаний за 6 месяцев вырос на 21,5%Транспорт 24 июля, 12:54
В офисе "Алросы" в Москве идут обыскиПроисшествия 24 июля, 12:54
Бизнесмен Федяев сменил Кремлева во главе промоутерской компании "Патриот"Спорт 24 июля, 12:54
Курс евро достиг 70 рублей впервые с 16 ноябряЭкономика и бизнес 24 июля, 12:52
Депутаты Госдумы вместе с европарламентариями планируют вновь посетить СириюПолитика 24 июля, 12:49
Минэнерго объявит конкурс на строительство еще одной электростанции в КрымуЭкономика и бизнес 24 июля, 12:45
Британская команда "Скай" заработала более €700 тыс. призовых по итогам "Тур де Франс"Спорт 24 июля, 12:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 1,1% и достиг 60,01 рубля, превысив отметку в 60 рублей впервые с 13 июля. Курс евро достиг 70 руб. впервые с 16 ноября 2016 г.
Валюты дорожают, несмотря на некоторое укрепление котировок нефти. По состоянию на 12.50 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,27% - до $48,19 за баррель.