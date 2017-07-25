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ФАС оценивает санкционные риски сделки по покупке компанией Schlumberger доли в EDC

Экономика и бизнес
25 июля, 10:48 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 25, июля. /ТАСС

Федеральная антимонопольная служба представила информацию по сделке комиссии по иностранным инвестициям, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович

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УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала анализ сделки по покупке международной компанией Schlumberger 51% акций крупнейшей российской нефтесервисной Eurasia Drilling Company (EDC), сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Естественно, антимонопольная служба этот вопрос анализировала, пока представила информацию комиссии по иностранным инвестициям просто для сведения. Тема рассматривается, но пока без каких-либо выводов. Мы не имеем сейчас полного комплекта материалов для рассмотрения этого вопроса, ФАС пока анализирует все аспекты этой сделки", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли уже оценка санкционных рисков в части покупки иностранной компанией доли в российской EDC.

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Schlumberger достигла соглашения о приобретении более половины акций российской EDC

В июле 2017 года Schlumberger и менеджмент Eurasia Drilling подписали предварительное соглашение о продаже международной компании 51% доли в EDC. Стороны тогда отметили, что ждут окончательного решения от ФАС.

Это уже вторая попытка Schlumberger войти в капитал российской компании - в начале 2015 года компания заявила о готовности приобрести 45,65% акций EDC за $1,7 млрд. Соглашение, заключенное между компаниями, также предусматривало опцион на приобретение оставшихся акций EDC в течение пяти лет с момента закрытия сделки. Однако тогда реализацию сделки затормозили власти РФ, которые в условиях санкций возражали против прихода иностранцев в капитал российской сервисной компании. В сентябре 2015 года было объявлено, что сделка не состоится.

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