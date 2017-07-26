Объем выплат вкладчикам банка "Югра" превысил 100 млрд рублей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Объем выплат вкладчикам банка "Югра" за пять дней превысил 100 млрд руб., сообщили журналистам в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

"За первые пять дней выплачено страховое возмещение 117 тыс. вкладчикам банка "Югра" на общую сумму более 100 млрд руб., что составляет 57,9% страховой ответственности Агентства", - отметили в АСВ.

С 10 июля в банке введена временная администрация сроком на полгода. Кроме того, ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. По итогам работы временной администрации будет принято решение о дальнейшей судьбе "Югры" - санации или отзыве лицензии.

Вклады в "Югре" на 1 июня оценивались в 180 млрд руб., из них почти 170 млрд руб. застрахованы в АСВ. Однако 19 июля - накануне начала выплат компенсаций вкладчикам банка "Югра" - Генпрокуратура оспорила правомерность действий регулятора и потребовала отменить приказы ЦБ относительно деятельности банка "Югра". Также Генпрокуратура предупредила АСВ о недопустимости проведения страховых выплат вкладчикам "Югры", сообщал ТАСС источник в банковских кругах.

Несмотря на протест надзорного ведомства банки-агенты - ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, "ФК Открытие" и "Уралсиб" - 20 июля начали страховые выплаты вкладчикам "Югры". Общий объем страховых выплат оценивается в 169,2 млрд руб. В свою очередь, ЦБ направил в Генпрокуратуру материалы, подтверждающие позицию регулятора по "Югре" и соответствие принятых действий как целям защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка, так и требованиям федеральных законов.

24 июля банк "Югра" направил в Арбитражный суд Москвы иск к ЦБ. Как заявил отстраненный от должности председатель правления банка Дмитрий Шиляев, в суде планируется оспорить решения ЦБ о назначении в банк временной администрации и введении моратория на удовлетворение требований кредиторов.