Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Объем выплат вкладчикам банка "Югра" превысил 100 млрд рублей

Экономика и бизнес
26 июля, 14:09 дата обновления: 26 июля, 14:24 UTC+3

Деньги получили 117 тыс. клиентов кредитной организации

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Объем выплат вкладчикам банка "Югра" за пять дней превысил 100 млрд руб., сообщили журналистам в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

"За первые пять дней выплачено страховое возмещение 117 тыс. вкладчикам банка "Югра" на общую сумму более 100 млрд руб., что составляет 57,9% страховой ответственности Агентства", - отметили в АСВ.

Смотрите также

Что нужно знать о ситуации вокруг банка "Югра"

С 10 июля в банке введена временная администрация сроком на полгода. Кроме того, ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. По итогам работы временной администрации будет принято решение о дальнейшей судьбе "Югры" - санации или отзыве лицензии.

Вклады в "Югре" на 1 июня оценивались в 180 млрд руб., из них почти 170 млрд руб. застрахованы в АСВ. Однако 19 июля - накануне начала выплат компенсаций вкладчикам банка "Югра" - Генпрокуратура оспорила правомерность действий регулятора и потребовала отменить приказы ЦБ относительно деятельности банка "Югра". Также Генпрокуратура предупредила АСВ о недопустимости проведения страховых выплат вкладчикам "Югры", сообщал ТАСС источник в банковских кругах.

Несмотря на протест надзорного ведомства банки-агенты - ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, "ФК Открытие" и "Уралсиб" - 20 июля начали страховые выплаты вкладчикам "Югры". Общий объем страховых выплат оценивается в 169,2 млрд руб. В свою очередь, ЦБ направил в Генпрокуратуру материалы, подтверждающие позицию регулятора по "Югре" и соответствие принятых действий как целям защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка, так и требованиям федеральных законов.

24 июля банк "Югра" направил в Арбитражный суд Москвы иск к ЦБ. Как заявил отстраненный от должности председатель правления банка Дмитрий Шиляев, в суде планируется оспорить решения ЦБ о назначении в банк временной администрации и введении моратория на удовлетворение требований кредиторов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг банка "Югра"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский концерн "Антонов" ликвидируют в течение двух месяцев
2
Кобзона лишили звания почетного гражданина Славянска
3
Суд Лондона обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд
4
Самый теплый день этого года и лета зафиксирован в Москве
5
Киев прекратил подачу электроэнергии в ДНР
6
Источник: послы ЕС согласовали санкции против России из-за скандала вокруг Siemens
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама