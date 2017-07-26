МЭР: возможное расширение санкций больше ударит по президенту США, бизнесу ЕС, чем по РФ

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Возможное расширение санкций США больше ударит по президенту США Дональду Трампу, интересам европейского бизнеса и энергобезопасности Евросоюза, чем по России. Об этом заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"Если посмотреть на эти санкции, то здесь, скорее, они сильнее повлияют на президента США, потому что значительно ограничивают полномочия президента в рамках того законопроекта, который сейчас будет рассматриваться в сенате", - сказал он.

"Очень серьезное давление со стороны США мы видим на европейские компании, идет прямой удар по бизнес-интересам европейских компаний, причем даже зачастую внутри самой Европы, по вопросам энергетической безопасности Европы. То есть [это] больше вопрос внешний", - добавил он.

В то же время новые санкции могут привести к некоторым колебаниям курса рубля, но они не будут экстраординарными, считает министр."Курс у нас плавающий, колебания есть всегда, поэтому здесь какие-то движения возможны, но ничего экстраординарного абсолютно не ожидаем", - пояснил Орешкин.

Кроме того, Минэкономразвития не будет менять свой макропрогноз в случае вступления новых санкций в силу. "Когда мы в апреле представляли предыдущую версию прогноза, мы говорили о том, что во втором полугодии ожидаем в целом ухудшения ситуации с потоками капитала. И. в принципе, эта ситуация укладывается в эту рамку.Поэтому никаких кардинальных отличий мы не ожидаем здесь увидеть", - отметил министр.

Ориентация на производство и МСП

Орешкин указал, что санкции научили Россию тому, что необходимо поддерживать и развивать собственные производства и малый и средний бизнес.

"На самом деле, макроэкономическая политика у нас выстроена таким образом, чтобы внешние шоки, связанные с санкциями, оказывали не очень серьезное влияние на российскую экономику. Поэтому надо решать свои собственные проблемы, смотреть на то, что у нас происходит и как развиваются наши предприятия, максимально стараться им помогать, и только вместе будем добиваться успехов и санкции нам будут нипочем", - отметил он.