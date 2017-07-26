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ФРС оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне

Экономика и бизнес
26 июля, 21:06 дата обновления: 26 июля, 21:17 UTC+3 ТАСС

Это решение регулятора совпало с прогнозом большинства аналитиков

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Здание ФРС

Здание ФРС

© AP Photo/Andrew Harnik

ТАСС, 26 июля. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне в 1-1,25%.

Об этом говорится в распространенном сообщении регулятора по итогам заседания его руководства.

Консенсус-прогноз агентства Bloomberg свидетельствовал о том, что все 93 опрошенных экономиста ожидали сохранения ставки в прежнем диапазоне 1-1,25% годовых.

Ранее в июне ФРС объявила о повышении базовой процентной ставки до 1-1,25% с 0,75-0,1% годовых. 

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