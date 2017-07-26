ФРС оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне

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ТАСС, 26 июля. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне в 1-1,25%.
Об этом говорится в распространенном сообщении регулятора по итогам заседания его руководства.
Консенсус-прогноз агентства Bloomberg свидетельствовал о том, что все 93 опрошенных экономиста ожидали сохранения ставки в прежнем диапазоне 1-1,25% годовых.
Ранее в июне ФРС объявила о повышении базовой процентной ставки до 1-1,25% с 0,75-0,1% годовых.