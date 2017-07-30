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Путин подписал закон о садоводческих и огороднических товариществах

Экономика и бизнес
30 июля, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июля. /ТАСС

Законом регулируются отношения по добыче подземных вод, в том числе вводятся нормы, направленные на упрощение порядка лицензирования скважин, принадлежащих указанным товариществам

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МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о садоводстве и огородничестве для собственных нужд, сообщается в воскресенье на сайте Кремля.

Законом "устанавливаются правовые основы регулирования отношений, возникающих в связи с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, и определяются особенности гражданско-правового положения создаваемых в этих целях некоммерческих организаций", говорится в справке Государственно-правового управления.

Предусматривается, что для ведения садоводства и огородничества гражданами могут создаваться садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества, устанавливаются требования к созданию, реорганизации и ликвидации таких товариществ, управлению ими и контролю за их деятельностью, а также особенности членства граждан в этих товариществах. Кроме того, определяются права и обязанности граждан при ведении ими садоводства и огородничества в индивидуальном порядке (без участия в товариществе и без создания товарищества).

Законом также регулируются отношения по добыче подземных вод садоводческими некоммерческими товариществами и огородническими некоммерческими товариществами, в том числе вводятся нормы, направленные на упрощение порядка лицензирования скважин, принадлежащих указанным товариществам. Требование об обязательном лицензировании таких скважин вступает в силу с 1 января 2020 года.

Предусматриваются переходные положения, регулирующие отношения, возникшие ранее в сфере ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. В частности, устанавливается, что учредительные документы и наименования некоммерческих организаций, ранее созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, подлежат приведению в соответствие с новыми требованиями федерального закона при первом изменении учредительных документов таких организаций.

Федеральный закон принят Госдумой 20 июля и одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года.

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