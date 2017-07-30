Павел Дуров опроверг заявление иранского министра о переносе серверов Telegram в Иран

ТАСС, 30 июля. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил, что заявление иранского министра информационно-коммуникационных технологий Махмуда Ваези о переносе серверов мессенджера в Иран не соответствует действительности.

"Поступали сообщения о том, что иранский министр информационно-коммуникационных технологий Махмуд Ваези заявил, будто Telegram перенес часть своих серверов в Иран. Поскольку серверов Telegram в Иране нет, скорее всего это "лживые новости" или неточный перевод. Но даже если иранский министр действительно сказал нечто подобное, он, вероятнее всего, имел в виду сеть доставки контента, (CDN) которую Telegram арендует для кеширования публичных данных во многих странах мира, в которых у нас нет своих серверов (например, в Турции, Ираке, Иране, Индии Индонезии или Аргентине)", - пояснил Дуров в сообщении, размещенном в воскресенье в его канале в Telegram.

Ранее агентство Associated Press приводило заявление Махмуда Ваези, который сказал, что по результатам встреч с менеджерами компании часть ее серверов будет перенесена в Иран.