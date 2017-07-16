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Telegram создает команду по блокировке нежелательного контента в мессенджере в Индонезии

Общество
16 июля, 9:24 UTC+3 ТАСС

Создатель мессенджера Павел Дуров отметил, что компания ежемесячно блокирует тысячи каналов экстремистской направленности

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ТАСС, 16 июля. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что нежелательный контент, из-за которого индонезийские власти предписали заблокировать доступ к сервису, удален. В данный момент ведется работа по созданию команды, которая будет модерировать публичные каналы в Telegram в Индонезии.

"Мы формируем специальную команду модераторов со знанием индонезийского языка и культуры, что поможет обрабатывать заявки на удаление контента, связанного с пропагандой терроризма, быстрее и тщательнее", - написал Дуров в своем канале в Telegram, подчеркнув, что компания ежемесячно блокирует тысячи каналов экстремистской направленности.

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Ранее министерство связи и информации Индонезии предписало интернет-провайдерам страны заблокировать доступ к мессенджеру из-за каналов, распространяющих радикальную пропаганду, призывы к террору и другую запрещенную индонезийским законодательством информацию. Дата блокировки не указана, а предписание касается только браузерной версии Telegram. Тем не менее власти готовы ограничить доступ и к приложению, если разработчиками не будет представлена процедура, позволяющая бороться с противоречащим законодательству содержимым.

Дуров уточнил, что индонезийские власти направили руководству мессенджера список каналов, содержащих пропаганду терроризма, однако команда не смогла обработать их запрос вовремя из-за отсутствия прямого канала связи. Из его заявления также следует, что в данный момент ведется работа по созданию такого канала связи, что в будущем поможет избежать подобных проблем.

Telegram используют порядка 100 млн человек по всему миру, при этом неоднократно утверждалось, что мессенджер является средством коммуникации для террористов, в том числе террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). По состоянию на июль 2017 года Telegram заблокирован в Китае (с 2015 года). Об отдельных случаях перебоев в доступе к сервису сообщали пользователи в Саудовской Аравии и Бахрейне.

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