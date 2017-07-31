Путин подписал закон об "альтернативной котельной"

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об "альтернативной котельной", который меняет систему регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.
Документ, принятый Госдумой 19 июля и одобренный Советом Федерации 25 июля, опубликован на официальном портале правовой информации.
Сейчас государство регулирует все тарифы в сфере теплоснабжения. Новая модель предусматривает установление только предельного уровня цены на тепло для конечного потребителя - уровня "альтернативной котельной", который будет использоваться как максимальный уровень цены на тепловую энергию, в то же время гарантирующий окупаемость вложений в отрасль.
В рамках реформы в России появятся ценовые зоны, внутри которых за теплоснабжение будут отвечать единые теплоснабжающие организации (ЕТО). ЕТО обязана реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения. Также она отвечает за качество предоставления услуг и допустимые перерывы в обеспечении тепловой энергией.
Правительство, в свою очередь, будет утверждать правила подключения к системам теплоснабжения, определять предельный уровень цены на тепловую энергию в ценовых зонах (в том числе индексацию) и технико-экономические параметры работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию.