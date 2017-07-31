Минтранс ФРГ опроверг, что власти покрывали манипуляции Porsche с дизельными двигателями

БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта Германии не корректировало выводы экспертов о якобы имевших место манипуляциях с дизельными двигателями компании Porsche.

Об этом в понедельник на брифинге в Берлине заявил официальный представитель ведомства.

"Мы не согласны с сообщениями СМИ о том, что Федеральное агентство автомобильного транспорта смягчило доклад", - сказал он.

На прошлой неделе немецкие СМИ сообщали, что Федеральное агентство автомобильного транспорта обнаружило в автомобилях Porsche механизмы, занижающие показатели выбросов. Власти распорядилось отозвать 22 тыс. машин для переоборудования. В понедельник газета Bild со ссылкой на служебную переписку между агентством и автопроизводителями также написала, что власти давно были в курсе манипуляций с двигателями Porsche. Более того, ведомство по просьбе концерна смягчило формулировки в своем заключении.

На фоне очередного витка скандала и подозрений в картельном сговоре правительство ФРГ вызвало для консультаций руководство основных немецких автоконцернов. По словам представителя Минтранса, кабмин ФРГ намерен выдвинуть единый перечень требований к компаниям для преодоления кризиса, который угрожает потерей репутации всего немецкого автопрома.

Автомобильная отрасль является одной из ключевых для экономики Германии, в ней занято более 800 тыс. человек, ее оборот в 2016 году составил более €400 млрд.