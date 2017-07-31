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Ассоциация региональных банков России поддержала действия ЦБ в отношении "Югры"

Экономика и бизнес
31 июля, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

В ассоциации заявили, что некоторые СМИ вырвали из контекста слова президента организации Анатолия Аксакова и пытались "приписать ему критику по поводу конкретных решений" ЦБ в отношении "Югры"

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ассоциация региональных банков России поддерживает позицию Центрального банка РФ в отношении банка "Югра", у которого в пятницу была отозвана лицензия. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

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"Мы поддерживаем Банк России в его стремлении к оздоровлению и очищению банковской системы. Считаем, что в случае с банком "Югра" идет нормальная профессиональная работа мегарегулятора, и надеемся, что отдельные СМИ перестанут причислять ассоциацию "Россия" или Анатолия Аксакова к той или иной стороне описываемого этими СМИ "конфликта", - добавили в пресс-службе.

В конце июля Аксаков говорил, что рассчитывает на санацию банка "Югра". Однако после отзыва лицензии у банка он отметил, что ЦБ "опирался на объективную картину", принимая решения по "Югре".

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