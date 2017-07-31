Ассоциация региональных банков России поддержала действия ЦБ в отношении "Югры"

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ассоциация региональных банков России поддерживает позицию Центрального банка РФ в отношении банка "Югра", у которого в пятницу была отозвана лицензия. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.
"Мы поддерживаем Банк России в его стремлении к оздоровлению и очищению банковской системы. Считаем, что в случае с банком "Югра" идет нормальная профессиональная работа мегарегулятора, и надеемся, что отдельные СМИ перестанут причислять ассоциацию "Россия" или Анатолия Аксакова к той или иной стороне описываемого этими СМИ "конфликта", - добавили в пресс-службе.
В конце июля Аксаков говорил, что рассчитывает на санацию банка "Югра". Однако после отзыва лицензии у банка он отметил, что ЦБ "опирался на объективную картину", принимая решения по "Югре".