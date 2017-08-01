Россия в июле сократила добычу нефти на 307,6 тыс. баррелей к октябрю

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Россия в июле 2017 года сократила добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 307,6 тыс. баррелей в сутки по отношению к октябрю 2016 года. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак.
"По итогам июля 2017 года объем сокращения добычи нефти составил 307,6 тыс. баррелей в сутки по отношению к октябрю 2016 года", - сказал он.
Как сообщалось, по итогам шести месяцев 2017 г. план по сокращению добычи участниками соглашения выполнялся в среднем на 98%. Высокого показателя удалось добиться благодаря исполнению своих обязательств лишь некоторых стран, таких как Саудовская Аравия, Россия, Кувейт, Оман, Ангола и других. В то же время, как отмечал саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех, некоторые участники недостаточно хорошо выполняют свои квоты, пользуясь стараниями других стран соглашения. Он пообещал лично провести переговоры с руководством этих стран.
В конце 2016 г. ОПЕК и 11 независимых стран - экспортеров нефти, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренности, участники в течение первого полугодия 2017 г. должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 г. Россия обязалась сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. На встрече в Вене в мае этого года страны продлили соглашение до апреля 2018 г., сохранив прежние квоты для всех участников. Целью соглашения является снижение глобальных запасов нефти до средних за пять лет уровней.