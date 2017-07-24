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Страны ОПЕК+ в июне исполняли договоренность по сокращению добычи почти на 100%

Экономика и бизнес
24 июля, 11:15 дата обновления: 24 июля, 11:39 UTC+3

Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что страны показали "беспрецедентно высокую дисциплину"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ в июне 2017 года исполняли договоренность по сокращению добычи нефти почти на 100%, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Страны показали беспрецедентно высокую дисциплину и уровень соответствия, который за шесть месяцев находится на уровне, близком к 100%, а у некоторых стран и превышает 100%", - сказал он на заседании мониторингового комитета.

Немногим ранее министр нефти Кувейта Исам аль-Марзук сообщил журналистам, что показатель исполнения договоренности ОПЕК+ в июне 2017 года превысил 90%. По его словам, об июльских значениях пока говорить рано.

Кроме того, по словам Новака, сделка ОПЕК+ за шесть месяцев убрала с рынка 350 млн баррелей.

"Коллективными усилиями с рынка было убрано более 350 млн баррелей предложения нефти", - сказал он.

Новак заметил, что впервые за три года в мире наблюдается снижение запасов нефти и нефтепродуктов. В странах ОЭСР этот показатель снизился на 90 млн баррелей нефти, уменьшились также запасы нефти в плавучих хранилищах.

Министр также сказал, что впервые с 2014 года глобальные инвестиции в сектор перестали снижаться и перешли к росту. "Это позволит предотвратить возможный дефицит в будущем", - считает министр.

Ранее в отчете Международного энергетического агентства за июнь говорилось, что страны ОПЕК+ снизили уровень исполнения договоренностей с 95% в мае до 78% в июне из-за роста добычи. По информации МЭА, страны ОПЕК в июне увеличили добычу нефти на 340 тыс. баррелей до 32,6 млн баррелей, что является рекордным показателем с начала года. Так, Саудовская Аравия увеличила добычу на 130 тыс. баррелей, впервые с начала года достигнув уровня в 10 млн баррелей в сутки. Таким образом, уровень выполнения плана по сокращению добычи королевством в июне составил 102% против 129% в мае.

Глава российского Минэнерго, в свою очередь, ранее говорил, что Россия в июне в среднем сократила добычу нефти на 305-308 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2016 года. Он подчеркивал, что Россия исполняет свои обязательства по сокращению добычи нефти в полном объеме. Так, Россия в рамках соглашения обязалась сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2016 года, и этот показатель был достигнут уже в мае 2017 года.

В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран - экспортеров нефти, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренности, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года. На встрече в Вене в мае этого года страны продлили соглашение до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников. Целью соглашения является снижение глобальных запасов нефти до средних за пять лет уровней.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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