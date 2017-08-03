Подозреваемый в убийстве борца Власко задержан в Улан-УдэПроисшествия 3 августа, 9:02
В "Тесноте": кто такой Кантемир Балагов и почему все обсуждают его дебютный фильмКультура 3 августа, 9:00
"Вымпелком" заплатит "Мегафону" 1,25 млрд руб. за половину салонов "Евросети"Экономика и бизнес 3 августа, 8:50
Медведев вышел во второй круг турнира ATP в ВашингтонеСпорт 3 августа, 8:49
Спасатели нашли тела двух человек, предположительно погибших при взрыве в АбхазииПроисшествия 3 августа, 8:46
РСТ: взрыв в Абхазии приведет к снижению туристического потока из РоссииОбщество 3 августа, 8:43
Медведев утвердил паспорт приоритетного проекта "Новые кадры современного здравоохранения"Общество 3 августа, 7:43
Панарин намерен доказать в "Коламбусе", что может быть результативным без КейнаСпорт 3 августа, 7:36
Премьер Японии провел перестановки в правительствеМеждународная панорама 3 августа, 7:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Выплаты "Вымпелкома" "Мегафону" за 50% "Евросети" составят 1,25 млрд рублей. При этом "Вымпелком" получит половину салонов "Евросети", которых сейчас насчитывается около 4 тысяч, говорится в сообщении Veon (владеет 100% российского "Вымпелкома").
В середине июля 2017 года "Мегафон" и "Вымпелком", которым принадлежало по 50% "Евросети", договорились о разделении ритейлера. "Мегафон" приобрел у "Вымпелкома" 50% "Евросети", консолидировав 100% компании. При этом "Вымпелком" в рамках сделки получает половину из 4 тыс. салонов "Евросети".
Сейчас у "Вымпелкома" около 1,5 тыс. собственных салонов. Как говорится в сообщении, компания планирует удвоить их количество.