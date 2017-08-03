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"Вымпелком" заплатит "Мегафону" 1,25 млрд руб. за половину салонов "Евросети"

Экономика и бизнес
3 августа, 8:50 UTC+3

В настоящее время у "Вымпелкома" около 1,5 тыс. собственных салонов. Компания планирует удвоить их количество

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Выплаты "Вымпелкома" "Мегафону" за 50% "Евросети" составят 1,25 млрд рублей. При этом "Вымпелком" получит половину салонов "Евросети", которых сейчас насчитывается около 4 тысяч, говорится в сообщении Veon (владеет 100% российского "Вымпелкома").

В середине июля 2017 года "Мегафон" и "Вымпелком", которым принадлежало по 50% "Евросети", договорились о разделении ритейлера. "Мегафон" приобрел у "Вымпелкома" 50% "Евросети", консолидировав 100% компании. При этом "Вымпелком" в рамках сделки получает половину из 4 тыс. салонов "Евросети".

Сейчас у "Вымпелкома" около 1,5 тыс. собственных салонов. Как говорится в сообщении, компания планирует удвоить их количество.

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