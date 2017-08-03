Токарев: новые санкции США не повлияют на "Транснефть"

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. / ТАСС/. "Транснефть" не ожидает негативного влияния от новых санкции США против России. Об этом журналистам сказал глава "Транснефти" Николай Токарев.

"Нас в принципе никак не коснется, мы этот вопрос внимательно изучили, посмотрели", - сказал он.

По словам главы "Транснефти", это связано с тем, что компания использует в основном отечественное оборудование, доля которого составляет около 94%.

"Сегодня мы все основные наиболее чувствительные темы закрыли. Финансирование мы за рубежом не осуществляем, не кредитуемся, нам достаточно своих возможностей. Так что я считаю, что такой болезненной и чувствительной темы в отношении нас санкции не приобретут", - подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Позже Трамп раскритиковал подписанный им закон, назвав его ущербным, а ряд включенных в него статей - неконституционными.

Объем дивидендов

По словам главы компании, "Транснефть" готова выплачивать 50% прибыли в качестве дивидендов, если будет принято такое решение акционером.

"Тема эта, вы знаете, обсуждается давно, и в общем-то по этому поводу было много решений. У нас состоялся совет директоров, есть директивы, в соответствии с которыми мы должны заплатить порядка 59 млрд рублей. Это 35% - за 2016 год и первую половину 2017 года. Сейчас пока статус-кво такой, а дальше посмотрим, ну надо будет, акционер скажет, значит заплатим", - сказал он, отвечая на вопрос действительно ли есть предложение направить по итогам 2017 года дивиденды в 50% чистой прибыли по МСФО.

Префы компании

"Транснефть" допускает, что в будущем привилегированные акции будут конвертированы в обыкновенные, но при сохранении доли государства в компании в размере 75%. "Мы бы пока хотели сохранить статус-кво, но не исключаем, что в перспективе может так произойти, что и привилегированные акции будут конвертированы, вполне вероятно", - сказал Токарев, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, при таком варианте доля государства в компании сохранится, и при этом он не видит оснований опасаться "размывания" госдоли государства в "Транснефти".

Токарев рассказал, что покупкой пакета привилегированных акций "Транснефти" интересуется китайский инвестиционный фонд. "Китайские партнеры, в первую очередь, тоже интересовались приобретением пакета привилегированных акций "Транснефти". И в принципе я их понимаю, наверное, это было бы интересно им. Мы подтвердили такую готовность. В настоящее время (этот вариант - прим. ТАСС) в состоянии проработки, и вполне вероятно, что мы приобретаем новых партнеров - в лице китайских [инвесторов]", - сказал он.

На годовом собрании акционеров "Транснефти" генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев был избран в совет директоров компании. Ранее источник в правительстве РФ сообщал ТАСС, что одной из причин утверждения его кандидатуры для избрания стало повышение эффективности компании и отдачи для акционеров. Собеседник агентства отмечал, что к этому относятся и капитализация компании, и растущие дивиденды. Таким образом, впервые представитель инвесторов в привилегированные акции стал членом совета директоров "Транснефти".

Сразу после избрания Дмитриева РФПИ распространил заявление о целесообразности рассмотрения вопроса о конвертации привилегированных акций "Транснефти" в обыкновенные.

Дивидендная политика

В марте 2017 г. государство в лице Росимущества внесло изменения в устав ПАО "Транснефть", в соответствии с которыми размер дивидендов будет одинаковым по всем видам акций.

В декабре 2016 г. совет директоров "Транснефти" утвердил новую дивидендную политику компании, согласно которой выплаты по акциям всех категорий должны составлять 25% чистой прибыли группы. При этом конкретный размер дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям будет определяться советом директоров в соответствии с директивами правительства.

Ранее первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин сообщал, что дивиденды будут рассчитываться исходя из консолидированной чистой прибыли группы.

В апреле НПФ "Газфонд пенсионные накопления" совместно с "Газпромбанк - управление активами" и Российско-китайским инвестиционным фондом приобрели пакет привилегированных акций "Транснефти". Объем сделки с 1,1 млн привилегированных акций составил 169,704 млрд руб.

В частности, привилегированные акции распределены в настоящее время следующим образом: УК ЗАО "Газпромбанк - Управление активами" (доверительный управляющий ЗПИФ "Газпромбанк - Финансовый") - 53,57% (833,012 тыс. акций), АО "НПФ Газфонд пенсионные накопления" - 14,85% (230,875 тыс. акций), РКИФ - 1,49% (23,13 тыс. акций), Российский фонд прямых инвестиций - 0,43% (6,75 тыс. акций), прочие портфельные инвесторы - 29,66% (461,108 тыс. акций).

Государству принадлежит 78,1% уставного капитала "Транснефти" или 100% голосующих акций.