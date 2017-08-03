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Сечин на совещании с Путиным попросил вернуться к вопросу обеспечения заказами СК "Звезда"

Экономика и бизнес
3 августа, 15:26 дата обновления: 3 августа, 15:33 UTC+3

По словам главы "Роснефти", "кроме компании, по большому счету там никто ничего не заказывает"

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ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. / ТАСС/. Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на совещании по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе попросил президента РФ Владимира Путина вернуться к вопросу обеспечения заказами строящейся судоверфи "Звезда".

"По-прежнему остается один проблемный вопрос: о формировании портфеля заказов крупнейшими потребителями морской техники в России. Кроме "Роснефти", по большому счету, там [на судоверфи "Звезда"] никто ничего не заказывает. Поэтому просил бы вернуться к этому вопросу для обеспечения стабильного развития предприятия", - сказал глава "Роснефти".

Сечин также пригласил президента посетить судостроительный комплекс "Звезда" в ходе Восточного экономического форума.

Минпромторг сообщал, что план загрузки верфи "Звезда" предполагает строительство 170 судов до 2035 г. Ранее Сечин говорил, что портфель заказов компании "Роснефть" на заводе "Звезда" до 2030 г. будет увеличен до 75 единиц судов и морской техники. Тогда же он призвал другие компании, работающие на шельфе, размещать заказы на "Звезде". "Роснефть" пыталась привлечь "Газпром" и "Новатэк".

Судоверфь "Звезда"

Судостроительный завод "Звезда" строится в городе Большой Камень Приморского края с 2009 г. Первоначально проект создавали и начали реализовывать Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и южнокорейская кораблестроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. [DSME, подразделение концерна Daewoo].

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В 2012 г. DSME вышла из проекта, а ОСК уступила пакет из 75% минус две акции Дальневосточного центра судостроения и судоремонта [ДЦСС, включающий верфь "Звезда" и ряд других судостроительных площадок] консорциуму "Современные технологии судостроения", созданному Газпромбанком и "Роснефтью".

Как ожидается, новая площадка начнет работу в 2018 г. и приступит к производству морской техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. В частности, танкеров водоизмещением до 350 тыс. т, газовозов емкостью до 250 тыс. куб. м, судов ледового класса, специальных судов спусковым весом до 29 тыс. т, элементов морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял, что общий объем инвестиций в строительство завода "Звезда" составит 145,5 млрд руб.

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Персоны
Сечин, Игорь Иванович Путин, Владимир Владимирович
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