Соколов: ужесточение санкций США повлияет на инвестпривлекательность "Совкомфлота"

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. /ТАСС/. Ужесточение санкций США вряд ли будет способствовать инвестиционной привлекательности "Совкомфлота" при его приватизации. Такое мнение высказал глава Минтранса Максим Соколов журналистам.

"Возможны любые варианты, лишь бы это соответствовало задачам, которые изначально ставились при приватизации "Совкомфлота". Тут надо ориентироваться на рынок, и на те условия, в том числе внешние вызовы, в которых в данном моменте живет наша страна. Понятно, что ужесточение со стороны США санкционного режима вряд ли способствует повышению в данный момент инвестиционной привлекательности этого актива на международных финансовых рынках", - сказал Соколов, отвечая на вопрос, когда может состоятся приватизация "Совкомфлота".

Министр подчеркнул, что приватизация - это та сфера, в которой изменения международной конъюнктуры влияют на принятие окончательного решения.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал законопроект, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В частности, закон разрешил вводить новые санкции (в виде блокирования банковских активов, невыдачи американских въездных виз и тому подобного) за "деятельность, подрывающую кибербезопасность <...> в интересах правительства Российской Федерации". При этом он изменил содержание ряда уже принятых в последние годы в США законов, обязав президента в некоторых конкретных случаях использовать в отношении России новые санкции, а не просто рекомендуя ему рассмотреть такую возможность.

Планы по приватизации пароходства

"Совкомфлот" на 100% принадлежит государству через Росимущество. На этот год пакет акций "Совкомфлота" (25% минус одна акция) является единственным крупным активом на приватизацию. Минфин рассчитывает выручить от приватизации компании около 30 млрд рублей. Предполагалось размещать акции на Московской бирже. Основным организатором приватизации назначен "ВТБ Капитал", помогать ему будет Sberbank CIB.

Приватизировать "Совкомфлот" планировалось еще в первом полугодии 2017 года, причем только на Московской бирже. Однако, как сообщал министр экономического развития РФ Максим Орешкин, это может произойти во второй половине года. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов не исключил другие формы приватизации крупнейшей российской судоходной компании "Совкомфлот", помимо размещения на бирже. По его словам, вопрос обсуждается в том числе и с партнерами из Азии.

"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная компания, специализируется на перевозке углеводородов, обслуживании шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот, специализирующийся на транспортировке углеводородов из районов со сложной ледовой обстановкой, включает 149 судов общим дедвейтом 13,1 млн тонн. Половина судов имеет ледовый класс.

ПАО "Совкомфлот" является управляющей компанией группы "Совкомфлот", куда, в частности, входят СКФ "Арктика" (объединяет судовладельческие компании, деятельность которых связана с обслуживанием российских шельфовых проектов, преимущественно в Арктике) и ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", в составе которого Сочинский морской торговый порт).