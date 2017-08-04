Акции "Алросы" снижаются более чем на 2,5% на фоне новости о затоплении шахты

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Акции "Алросы" на торгах Московской бирже упали на 2,5%, до 81,9 руб. за бумагу после сообщений о прорыве воды в шахту рудника "Мир", в которой находятся более 100 человек.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

При этом в моменте акции компании опускались на 3,5%, до уровня 81,02 руб. за акцию.