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Акции "Алросы" снижаются более чем на 2,5% на фоне новости о затоплении шахты

Экономика и бизнес
4 августа, 12:30 дата обновления: 4 августа, 12:36 UTC+3

В моменте стоимость бумаги снижалась на 3,5%

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Акции "Алросы" на торгах Московской бирже упали на 2,5%, до 81,9 руб. за бумагу после сообщений о прорыве воды в шахту рудника "Мир", в которой находятся более 100 человек.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

При этом в моменте акции компании опускались на 3,5%, до уровня 81,02 руб. за акцию.

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