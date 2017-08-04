Акции "Алросы" снижаются более чем на 2,5% на фоне новости о затоплении шахты

Обеспеченность парковками переселенцев по программе реновации возрастет в два-три разаОбщество 4 августа, 13:54
Идеал красоты: самая известная картина Владимира БоровиковскогоКультура 4 августа, 13:35
Кимберлитовая трубка и рудник "Мир". ДосьеБиографии и справки 4 августа, 13:31
Брижит Макрон возьмет под опеку двух детенышей пандыОбщество 4 августа, 13:30
"Наполи" сыграет с "Ниццей" в раунде плей-офф футбольной Лиги чемпионовСпорт 4 августа, 13:24
ЦСКА сыграет с "Янг Бойз" в раунде плей-офф футбольной Лиги чемпионовСпорт 4 августа, 13:15
Финансовый допинг: как Неймар стал самым дорогим футболистом мираСпорт 4 августа, 13:13
Авария на шахте "Мир" в Якутии. Хроника событийПроисшествия 4 августа, 13:11
Осужденный экс-сенатор Цыбко подал апелляционную жалобу на приговорПроисшествия 4 августа, 13:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Акции "Алросы" на торгах Московской бирже упали на 2,5%, до 81,9 руб. за бумагу после сообщений о прорыве воды в шахту рудника "Мир", в которой находятся более 100 человек.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
При этом в моменте акции компании опускались на 3,5%, до уровня 81,02 руб. за акцию.