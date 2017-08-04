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Рост производства в Крыму в 1 полугодии 2017 г составил 2,4%

Экономика и бизнес
4 августа, 15:25 дата обновления: 4 августа, 15:53 UTC+3 ФЕОДОСИЯ ФЕОДОСИЯ 4, августа. /ТАСС

В Севастополе промышленность выросла на 3,2%, обрабатывающая - на 6,8%, отметил вице-президент РФ Аркадий Дворкович

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ФЕОДОСИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Промышленность в Крыму в первом полугодии 2017 года выросла на 2,4%, обрабатывающая промышленность - на 12%. Об этом сказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в рамках совещания по развитию промышленности Крыма.

"К 2017 году, прежде всего, удалось стабилизировать ситуацию (с промышленностью в Крыму - прим. ТАСС). И в этом году мы уже наблюдаем достаточно уверенный рост. В целом, объем промышленного производства в регионе составляет более 100 млрд рублей - это 35% от валового регионального продукта… В этом году рост промышленности в республике Крым за полгода - 2,4% , в том числе, обрабатывающая промышленность - 12%", - сказал он.

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Он отметил, что в Севастополе промышленность выросла на 3,2%, обрабатывающая - 6,8%.

"Это выше, чем в целом по Российской Федерации", - отметил вице-премьер.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что такие результаты связаны, в том числе, и с эффектом низкой базы в регионе.

В развитие промышленности в Крыму вносят свой вклад предприятия химической промышленности, а также предприятия машиностроения, сказал он. Так, Дворкович привел в пример "Керченский металлургический завод", который начал производство для РЖД стрелочного оборудования. Вице-премьер выразил уверенность, что подобные заказы на крымских предприятиях и от других компаний будут появляться и в дальнейшем.

Минпромторг, как рассказал вице-премьер, поддержал проект по созданию инжинирингового центра изделий микро- и наноэлектроники на базе Севастопольского государственного университета. "Объем поддержки уже составил 100 млн рублей, у центра есть индустриальные партнеры", - сказал Дворкович, отметив, что эта кооперация позволит создать задел для создания новых поколений промпродукции. "Отмечу, что мы начали помогать промышленным предприятиям Крыма в получении необходимых сертификатов на производство отдельных видов продукции - для выхода уже и на российский рынок, и на зарубежные рынки. Этот процесс займет несколько месяцев по предприятиям. По отдельным программам такая поддержка будет продолжаться", - отметил вице-премьер. Он заверил, что сейчас обсуждается вопрос запуска новых производств - в частности, в птицеводческой продукции.

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