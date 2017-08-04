Эксперты: мобильный оператор Сбербанка имеет шансы на успех из-за большой клиентской базы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /Корр. ТАСС Анна Артемова/. Виртуальный мобильный оператор Сбербанка "Поговорим", который начал работу в тестовом режиме на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, имеет все предпосылки для успеха благодаря большой клиентской базе. Таким мнением с ТАСС поделились эксперты в отрасли.

Ранее стало известно, что Сбербанк совместно с Tele2 начал тестировать с начала августа свой виртуальный мобильный оператор (Mobile Virtual Network Operator, MVNO). MVNO предлагает услуги связи под собственным брендом, но пользуется при этом инфраструктурой другого оператора. Эта модель позволяет исключить капитальные вложения в строительство собственной сети.

Армия клиентов - залог успеха

"Сбербанк имеет все предпосылки для успеха с проектом мобильного оператора. У него есть армия клиентов, которые могут стать потенциальными клиентами для оператора, огромные рекламные возможности. У банка есть хорошая база для продажи, ему не нужны новые офисы для продажи sim-карт - их можно продавать в отделениях банка, которых около 16 тыс. по всей стране", - сообщил в беседе с ТАСС эксперт по рынку связи, обозреватель Business FM Борис Горлин.

Горлин добавил, что в России всего порядка 70 проектов виртуального оператора, однако более-менее успешно работают меньше половины из них. "На рынке мобильных операторов сейчас большая конкуренция, при этом темп продаж падает, поэтому операторы предлагают новые продукты, в том числе совместно с банками. У Tele2 уже есть подобный проект с Тиньковым (банк Тинькофф - прим. ТАСС)", - сказал он.

Руководитель отраслевого информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков также предполагает, что проект Сбербанка может стать успешен. "Самое важное, что это дополнительный канал, кроме личного кабинета "Сбербанк Онлайн", который больше используется для проведения платежей, для того чтобы информировать людей о каких-то продуктах, услугах и расширять объем оказанных услуг", - сказал он.

Однако, по мнению представителей мобильного оператора "Мегафон", виртуальные операторы банков не смогут серьезно повлиять на рынок. "Пока все запущенные MVNO в России с точки зрения операционных показателей влияния на бизнес операторов и на рынок в целом не оказывают. Компетенций у операторов связи сейчас намного больше, чем у банков", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Мобильная связь за "спасибо"

Базовый тариф тестируемой сети банка "Поговорим" предполагает практически бесплатное общение. Так, при подключении всем абонентам предлагают бесплатный пакет трафика на 500 Мб, 50 минут разговоров на номера домашнего региона и SMS по 1,5 рубля, по России эти услуги будут стоить на рубль дороже, сообщается на официальном сайте проекта.

Кроме того, оператор предлагает кэшбек за покупки, совершенные с мобильного телефона, а также оплату бонусами банка "Спасибо", таким образом пользование сетью становится практически бесплатным. Звонить заграницу с помощью оператора также возможно, минута разговора будет стоить от 30 до 69 рублей за минуту разговора в зависимости от региона. При этом все входящие вызовы будут стоить пять рублей.

В пресс-службе мобильного оператора Tele2 ТАСС сообщили, что не могут раскрывать подробностей проекта со Сбербанком, но заверили, что компания имеет большой и успешный опыт в работе с виртуальными сетями.

"Сегодня MVNO-проекты Tele2 и ее партнеров говорят о высокой востребованности данной стратегии в бизнесе. Для нас MVNO - это расширение абонентской базы, для наших партнеров - удобное бизнес-решение. На данный момент у нас больше всех на рынке реализованных MVNO-партнерств. Совместные проекты запущены с такими крупными компаниями как Сбербанк, Транстелеком, Ростелеком, ряд из этих операторов уже имеет солидную абонентскую базу", - сообщили в пресс-службе компании.

Ранее компания "Сбербанк-Телеком", дочерняя структура Сбербанка, сообщала, что начнет закрытое тестирование собственной виртуальной сети сотовой связи на сетях Tele2 в апреле. Как сообщили ТАСС в Сбербанке, тестирование будет проводиться с помощью сотрудников банка в Санкт-Петербурге, там же начнется открытое тестирование оператора. Коммерческий запуск сети "Сбербанк-Телеком" планирует в конце 2017 году, сообщали в Сбербанке.