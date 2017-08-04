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Ростех заявил, что санкции ЕС из-за Siemens не повлияют на госкорпорацию

Экономика и бизнес
4 августа, 21:48 дата обновления: 4 августа, 22:05 UTC+3

Евросоюз 4 августа распространил санкции на структуры Ростеха - ООО и ОАО "Технопромэкспорт"

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Matthias Schrader

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Санкции Евросоюза, принятые из-за ситуации вокруг Siemens, не окажут влияния на работу попавших под ограничения структур Ростеха - ООО и ОАО "Технопромэкспорт", заявил представитель госкорпорации.

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"Никакого влияния эти санкции не окажут", - сказал он.

Ранее в пятницу Евросоюз распространил санкции еще на три физических и три юридических лица. Под ограничения попали ОАО и ООО "Технопромэкспорт" и ЗАО "Интеравтоматика", а также заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак и Сергей Топор-Гилка - генеральный директор "Технопромэкспорта" - дочерней компании госкорпорации "Ростех".

Концерн Siemens 21 июля заявил о приостановке поставок энергооборудования российским фирмам, поскольку, по его утверждению, четыре проданные им для электростанции в Тамани газотурбинные установки были перемещены в Крым в обход санкций Евросоюза.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров при этом ранее подчеркивал, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. По словам министра, ТЭС в Симферополе и Севастополе будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного. У турбин есть российский сертификат, отмечал глава Минпромторга.

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