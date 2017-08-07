РСА: разделение полисов ОСАГО на три вида поставит потерпевших в неравное положение

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российский союз автостраховщиков (РСА) не поддерживает предложение Минфина по увеличению лимитов выплаты по ОСАГО до 2 млн рублей из-за рисков мошенничества, а также того, что это поставит в неравное положение потерпевших. Помимо этого, в РСА критикуют предложение о введении многолетних полисов ОСАГО, сообщили в пресс-службе союза. Идею либерализации тарифов в РСА в целом поддерживают.

Минфин подготовил проект поправок в закон об ОСАГО, которые предусматривают разделение полисов на три вида: помимо существующего лимита в 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью каждого потерпевшего и 400 тыс. рублей за вред имуществу, ведомство предлагает ввести полисы с лимитом в 1 млн рублей за вред жизни и 1 млн рублей за вред имуществу, а также с лимитом 2 млн рублей и 2 млн рублей соответственно. Страховую сумму будет выбирать страхователь, а ЦБ будет устанавливать коэффициенты к стоимости полиса в зависимости от суммы. С такой идеей Минфин выступал в сентябре 2016 года, но в итоге законопроект не был внесен в Госдуму.

Страховщики и сейчас считают идею повышения лимитов несвоевременной из-за рисков мошенничества, которые не удастся компенсировать даже при существенном повышении тарифов, говорится в сообщении союза. "Мошенники, которые и сейчас активно "зарабатывают" на ОСАГО, будут заключать договоры с лимитом в 2 млн рублей, а остальные автовладельцы будут выбирать минимальный лимит", - говорится в сообщении.

Это нововведение поставит в неравное положение потерпевших, указывают в союзе, размер их выплаты по ОСАГО будет зависеть от условий договора виновника ДТП.

Кроме того, страховщики не поддерживают предложение Минфина заключать полисы на срок более года (Минфин предлагает устанавливать в договоре срок, кратный одному году). Это потребует глобального изменения тарифов и не позволит страховщикам формировать адекватные резервы, считают в РСА: в частности, непонятно, что делать страховщику, если в период действия многолетнего договора ОСАГО поменялся тариф. Нововведение потребует огромных усилий по внедрению, при этом потребность в таких полисах не очевидна, отмечают в союзе.

Предложения по коэффициентам в ОСАГО

Союз поддерживает введение коэффициента к стоимости полиса, учитывающего грубые нарушения ПДД. Минфин предлагает дать возможность страховщикам применять коэффициент в зависимости от числа у водителя или владельца штрафов за "пьяную" езду, превышение скорости на 60 км/ч и более, выезд на встречную полосу, проезд на "красный свет", непринятие мер по оказанию помощи пострадавшим в ДТП. РСА предлагает добавить к этому перечню отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Кроме того, страховщики предлагают оставить в формуле расчета ОСАГО коэффициенты по территории и мощности (КТ и КМ, Минфин в своем законопроекте предлагает их отменить). "КТ может быть исключен только при окончательном переходе на свободные тарифы, когда страховщик будет самостоятельно определять как базовую ставку, так и факторы риска, их влияние и значения для расчета персонального тарифа", - цитирует пресс-служба президента РСА Игоря Юргенса.

ЦБ также не считает оптимальным подход Минфина к либерализации тарифов, хотя поддерживает идею освобождения тарифов в целом, сообщали ранее ТАСС в пресс-службе регулятора.