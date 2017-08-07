ЦБ не считает оптимальным подход Минфина к освобождению тарифов ОСАГО

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Банк России готовит замечания к проекту поправок Минфина в закон об ОСАГО, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

"В целом Банк России поддерживает инициативы, направленные на либерализацию тарифообразования в сфере ОСАГО. При этом подход, изложенный в законопроекте, с нашей точки зрения не является оптимальным в ситуации, сложившейся на данном рынке", - отметили в ЦБ. Сейчас регулятор проводит дополнительные обсуждения законопроекта со страховщиками и актуариями для выработки более сбалансированного подхода, добавил представитель регулятора.

Минфин разработал проект поправок к закону об ОСАГО, который, по мнению ведомства, станет первым этапом по переходу к свободным, то есть не регулируемым государством тарифам ОСАГО.

Три вида полисов

В частности, ведомство предлагает вернуться к идее разделить полисы ОСАГО на три вида в зависимости от лимита выплаты: помимо существующего лимита в 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью каждого потерпевшего и 400 тыс. рублей за вред имуществу, ведомство предлагает ввести полисы с лимитом в 1 млн рублей за вред жизни и 1 млн рублей за вред имуществу, а также с лимитом 2 млн рублей и 2 млн рублей соответственно.

Страховую сумму выбирает страхователь, и страховщик не вправе навязывать ему свой вариант, следует из документа. С такой идеей Минфин выступал в сентябре 2016 года, но в итоге законопроект не был внесен в Госдуму.

Нынешний документ предполагает, что коэффициенты к стоимости полиса с повышенным лимитом устанавливает Банк России.

Кроме того, документ позволяет заключать договор ОСАГО на срок более года (срок должен быть кратным году и составлять не менее одного года).

Предложения по тарификации

Также этим законопроектом Минфин предлагает дать страховщикам больше свободы в определении значения базовой ставки тарифа ОСАГО. Сейчас Банк России устанавливает минимальное и максимальное значение тарифа для каждой категории транспортных средств, а страховщик из этого коридора фиксирует значение ставки для конкретного региона и обязан применять эту ставку для каждого страхователя в этом регионе.

По предложениям Минфина, страховщики будут самостоятельно выстраивать свою линейку базовых тарифов внутри установленного ЦБ коридора - в зависимости от особенностей самого транспортного средства (ТС) и его эксплуатации. Например, Минфин предлагает дать страховщикам возможность устанавливать тариф в зависимости от назначения ТС (автомобили скорой помощи, полиции, пожарные, бетономешалки) и цели его использования (для бытовых и семейных нужд, предпринимательской деятельности, такси). В нынешней тарификации ОСАГО такого разделения нет: границы тарифного коридора устанавливаются для каждой категории ТС, среди легковых автомобилей установлены границы для физических, юридических лиц и такси.

Также ведомство предлагает, чтобы ряд коэффициентов, как и сейчас, устанавливал Банк России: в частности, "бонус-малус" (учитывающий число предыдущих страховых случаев, причем не только владельца ТС, как сейчас, но и каждого водителя), коэффициенты по стажу и возрасту водителя. При этом предлагается исключить коэффициенты по территории и мощности автомобиля.

Ряд коэффициентов, отражающих "персональные" характеристики водителя, предлагается дать определять страховщикам. Так, Минфин предлагает учитывать стиль вождения водителя - резкие ускорения, перестроения, торможения, езду в ночное время - что должно фиксироваться с помощью телематических устройств, которые страховщики вправе устанавливать на автомобиль клиента. В пресс-службе Минфина ТАСС сообщили, что использование таких устройств будет добровольным.

Кроме того, Минфин предлагает дать возможность страховщикам применять коэффициент в зависимости от числа у водителя или владельца штрафов за грубые нарушения ПДД: "пьяную" езду, превышение скорости на 60 км/ч и более, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, непринятие мер по оказанию помощи пострадавшим в ДТП. Предполагается, что эти коэффициенты могут работать на понижение стоимости полиса.

При этом итоговая стоимость полиса не должна более чем втрое превышать значение базовой ставки тарифа (как и сейчас, при этом сейчас в законе об ОСАГО установлен ряд случаев, например, умышленное содействие страховому случаю, когда "потолок" цены должен быть пятикратным к базовому тарифу).