Дорого и сложно: почему в России не будет тотального перехода на электромобили

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Гульнара Зиннурова/. Тотального перехода на электромобили в России не случится, уверены эксперты и автопроизводители, опрошенные ТАСС.

Одни считают, что этому мешает плохо развитая инфраструктура зарядных станций и другие технические и экономические проблемы, другие уверены, что у России особая специфика и свой путь развития.

Климат, расстояния и цена

Партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто считает, что у России есть свои особенности, которые, в первую очередь, связаны с климатом и большими расстояниями. "На нынешнем этапе технологического развития электромобиль хорош в странах, где тепло, где ровные дороги и нет пробок. В России пока все против электромобилей, если, конечно, не будет серьезного технологического рывка, например, какая-то из компаний не сделает, наконец-то, емкий аккумулятор, который бы был при этом еще и не дорогим, и обеспечивал при этом запас хода на 1 тыс. км, и заряжался бы за пять минут", - поясняет он.

При всей перспективности электромобилей реальное замещение традиционных автомобилей на гибридные или авто с электрической тягой займет много лет, считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. Основные причины, по его мнению, - высокая цена электромобиля и его недоступность для массового сегмента автолюбителей. "Электромобиль сегодня - дорогая штука. У нас масса социальных дырок не закрыто, особенно на региональном, да и федеральном уровнях. На этом фоне давать преимущество в откровенном лакшери-сегменте абсолютно не очевидно, уже не с точки зрения транспорта, экологии, а с точки зрения социальной политики, вот об этом речь - это очень серьезный вопрос".

Как пояснил эксперт, для того чтобы массовый сегмент покупателей переключился на электромобили, нужны очень существенные сдвиги в части "цена-качество". По его словам, если сейчас приличный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания можно купить в среднем за 1,5 млн руб., то покупатель не готов тратить в четыре-пять раз больше только из-за того, что он электрический. По оценкам Блинкина, сейчас 20-25% автомобилей в стране имеют очень низкий экологический класс (так называемый "евро минус"), но устранить их даже из больших городов невозможно, потому что обычно эти автомобили принадлежат пожилым или не очень состоятельным гражданам.

Оценка автопроизводителей

Такого же мнения придерживаются и производители традиционных автомобилей. Директор по корпоративным коммуникациям "BMW Group Россия" Василий Мельников пояснил, что продажи электромобилей в России носят штучный характер и позволить себе эксплуатацию такого автомобиля может далеко не каждый.

"Развитие рынка электрических автомобилей в России на данный момент находится в зачаточном состоянии, то есть это единицы проданных автомобилей. Держится рынок в основном за счет клиентов из высокодоходного сегмента, так как только они могут обеспечить себя необходимой инфраструктурой для использования электрического транспорта", - пояснил он.

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", за январь - май 2017 года в России был продан 21 новый электромобиль (против 25 за аналогичный период годом ранее). Большая часть этого объема приходится на машины марки Tesla (15 шт.). Оставшиеся шесть электрокаров принадлежат брендам Renault и Nissan: по три на каждый. По итогам 2016 года российский рынок электромобилей показал снижение на 28,4%, было продано 83 новых автомобиля против 116 штук годом ранее.

Как сообщил ТАСС управляющий партнер компании Moscow Tesla Club (первый в России салон электромобилей) Игорь Антаров , новый автомобиль марки Tesla в России стоит от €120 тыс. до 240 тыс., это примерно 8,5-16 млн руб. Плюс к этому нужно купить зарядную станцию, примерная стоимость которой составляет 120 тыс. руб.

По мнению официального представителя "АвтоВАЗа" Сергея Ильинского, российский производитель потенциально готов к технологиям производства электромобилей, но эти технологии достаточно дорогие для массового сегмента.

Технологии нельзя упускать

По словам представителя российского производителя грузовых автомобилей "КамАЗ", переход на электромобили в России возможен не менее чем через 50 лет, но развивать эти технологии необходимо уже сейчас, поскольку в мегаполисах с населением более миллиона человек 80% вредных выбросов производит транспорт.

В пресс-службе компании "Renault Россия" отметили, что прежде чем переходить на электромобили, необходимо не только создать инфраструктуру, но и разработать законодательную базу, регулирующую особенности такого транспорта.

"Что касается достаточно длительного горизонта планирования в вопросе перехода на электромобили, то он - что в России, что в мире - обусловлен набором объективных факторов, в частности, необходимостью разработки новых нормативных и правовых актов для реализации концепции, подготовкой инфраструктуры в городах, а также разработкой и внедрением в производство новых моделей электромобилей с разными потребительскими свойствами.

Между тем, в 2015 году "Renault Россия" и компания "Россети" заключили соглашение о совместной работе в области создания зарядной инфраструктуры для электрического транспорта. В феврале 2017 года в рамках Сочинского инвестиционного форума было подписано трехстороннее соглашение с администрацией Краснодарского края о создании благоприятных условий для развития электротранспорта в регионе. В качестве пилотного проекта были определены "зеленые зоны" в пределах Сочи, Адлера и Олимпийского парка - доступные для въезда исключительно электромобилей.

Кроме того, в линейке электромобилей "Renault Россия" есть бюджетный электромобиль для российского рынка. Согласно данным сайта Renault.ru, стоимость модели Renault Twizy начинается от 800 тыс. руб.

В то же время, как пояснил представитель компании, продающей электромобили, такая машина имеет гораздо меньший запас хода, небольшие габариты (к примеру, размеры Twizy 2,34x1,2 метра) и предназначен в основном для коммерческого использования, в городской среде использовать их проблематично.

Городские неудобства

Несмотря на первые шаги по налаживанию сети заправочных станций в России и доступные варианты авто, все равно существуют сложности с использованием их в городской среде, где люди в основном живут в высоких домах по 15-20 этажей.

Как пояснил директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ, очень сложно организовать заправку на бытовом уровне в Москве для человека, который живет на 28-м этаже, в то время как, например, в Америке и Европе пользователи электромобилей живут в основном в малоэтажных пригородах.

"Тотального перехода на электромобили не будет нигде, в том числе и в России", - считает Блинкин. По его мнению, парк транспортных средств будущего, прежде всего, связан не с тем, на каком топливе автомобиль, а с тем, какой "институциональный" статус этого автомобиля. Сейчас индивидуальное пользование автомобилем уходит в прошлое.

На смену ему пришла экономика совместного потребления и такое явление, как каршеринг.

"С учетом тотального проникновения всяких "электронных фишек", приложений смартфонов, попросту говоря, вот эти коллективные формы потребления, это будет, безусловно, доминанта на ближайшее время. Транспортных средств в городе станет элементарно меньше", - пояснил он. Как считает эксперт, автомобиль станет "избыточной вещью", поскольку уже сейчас люди используют автомобиль около двух часов в день, а остальные 22 часа он простаивает.

Альтернатива для России

Опрошенные ТАСС эксперты считают, что будущее за автомобилями на альтернативном топливе. Так, существуют различные варианты, кроме электромобилей: гибриды, газомоторное топливо, водородное.

"Пока это экономически достаточно непредсказуемый вариант, но заниматься этим надо, поскольку это реальный мировой тренд. Однако я всегда говорю, что у нас свой путь, для нас наиболее существенно развитие транспорта на газу, на газомоторном топливе, это для России более актуально", - пояснил партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

Сегодня мир находится в поисках альтернативного экологического транспорта, который не будет загрязнять окружающую среду.

Возможно, электромобили займут гораздо больший сегмент, чем сегодня, но определенно не будут единственным транспортом будущего.