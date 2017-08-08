"ВКонтакте" разрешила рекламировать биржи биткоинов и блокчейн-сервисы

Социальная сеть "ВКонтакте" разрешила продвигать на своих площадках не запрещенные в РФ биржи, блокчейн-сервисы, обучающие ресурсы и СМИ, посвященные биткоинам и майнингу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ограничения по рекламе были сняты, чтобы открыть больше возможностей для развития рынка криптовалют, пояснил управляющий директор соцсети Андрей Рогозов.

"Наша команда верит в принципы максимальной открытости и защищенности, на которых построена технология блокчейн. Мы решили снять ограничения в рекламной платформе "ВКонтакте", чтобы открыть еще больше возможностей для активного развития криптовалютного рынка", - заявил он.

В компании подчеркивают, что модераторы будут отклонять заявки на рекламу записей, содержащих необоснованные обещания быстрого заработка или нарушающие правила размещения рекламных материалов в соцсети.