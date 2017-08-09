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Россельхознадзор временно ограничит поставки с еще одного белорусского молочного комбината

Экономика и бизнес
9 августа, 14:59 UTC+3 БЫКОВО область/ 9, августа. /ТАСС

Глава ведомства Сергей Данкверт отметил, что в твороге предприятия "Молодечненский молочный комбинат" выявили остатки линкомицина

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БЫКОВО /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор введет временное ограничение на поставку молочной продукции в РФ с еще одного белорусского предприятия с 10 августа. Об этом сообщил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"В связи с повторным выявлением в твороге остатков линкомицина Россельхознадзор вынужден ввести временные ограничения на поставку продукции с белорусского предприятия "Молодечненский молочный комбинат". Ограничения вводятся 10 августа", - сказал Данкверт.

Как отметил глава ведомства, также будет введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении "Гродненский мясокомбинат" по причине выявления в свинине ципрофлоксацина и энрофлоксацина.

Ранее Россельхознадзор ограничил поставки с ряда предприятий Белоруссии, в число которых вошли: Молочная компания "Новогрудские дары", Пружанский молочный комбинат, Слуцкий сыродельный комбинат, Слуцкий сыродельный комбинат - Любанский филиал.

Также Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки сыворотки сухой молочной, произведенной ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка", в связи с ранее введенными ограничениями и повторным обнаружением наличия остатков антибиотиков в сухой молочной сыворотке. Ограничение на поставку введено в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований.

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