Альфа-банк не фиксирует увеличения хакерских атак на фоне предупреждения от FinCERT

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Система Альфа-банка ежедневно фиксирует попытки нарушить безопасность корпоративной информационной системы кредитной организации, какого-либо существенного увеличения хакерских атак не наблюдается. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка, комментируя получение от FinCERT (структура Банка России, которая занимается кибербезопасностью) письма о возможных кибератаках.

"Мы имеем системы мониторинга, которые каждый день регистрируют значительное количество попыток нарушить безопасность корпоративной информационной системы, которые успешно отражаются нашими системами защиты. Каких-либо существенных превышения уровня таких попыток мы сейчас не наблюдаем", - сказал представитель пресс-службы.

В банке уточнили, что письмо от FinCERT было получено накануне. Документ, по словам представителя пресс-службы, не содержит каких-либо "индикаторов готовящейся атаки, что делает невозможным выделение каких-либо признаков, позволяющих судить о ее подготовке в отношении банка". "Что касается рекомендаций, приведенных в письме, то данные направления безопасности носят системный долгосрочный характер и являются частью ежедневной работы по обеспечению безопасности банка и его клиентов", - добавил собеседник агентства.

Сбербанк России также получил письмо от FinCERT о возможных кибератаках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Сбербанк вчера получил предупреждение от FinCERT о возможных кибератаках. Служба кибербезопасности Сбербанка осуществляет непрерывный мониторинг обстановки", - сказали в банке.