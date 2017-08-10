Суд возобновит рассмотрение иска "Роснефти" к АФК "Система" 11 августа

УФА, 10 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии продолжит 11 августа рассмотрение иска "Роснефти" к АФК "Система" на 170,6 млрд рублей. Об этом сообщила судья Ирина Нурисламова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В связи с окончанием рабочего дня суд объявляет перерыв до 11 августа, 09:00 по местному времени (07:00 мск)", - сказала она.

В судебном процессе по делу пройдены основные стадии - представлены позиции сторон, завершен раунд вопросов и ответов, исследованы 38 томов дела.

АФК "Система" продолжает заявлять новые ходатайства. После рассмотрения ходатайств суд должен перейти к прениям сторон.

На заседании в четверг суд отказал ответчикам в ряде заявлений, в частности, о переносе дела в другой арбитражный суд, приостановлении производства по делу, привлечении эксперта для консультаций по экономическим вопросам, о проведении судебной компьютерно-технической экспертизе.

Также "Система" просила суд истребовать у "Роснефти" копии валютных контрактов "Башнефти" по реализации нефтепродуктов в качестве доказательств о валютной составляющей заявленного истцами убытка общей суммой 170,6 млрд рублей.

Помимо этого, ответчики ходатайствовали об истребовании документов, связанных с планом подготовки "Башнефти" к IPO. В удовлетворении этих требований суд отказал.

"Роснефть" считает состав суда законным и настаивает на удовлетворении исковых требований в полном объеме. Представители истцов настаивали на отклонении абсолютно всех заявленных их оппонентами ходатайств.

При этом суд отказал истцам в просьбе ограничить представителей сторон выступать более 15 минут. "Роснефть" полагала, что ответчики - в процессе участвует 10 представителей "Системы" и "Системы-Инвест" - дублируют слова друг друга.