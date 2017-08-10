АФК "Система" готова к мировой с "Роснефтью" в случае привлечения к делу эксперта

УФА, 10 августа. /ТАСС/. АФК "Система" в ходе судебного заседания Арбитражного суда Башкирии по делу с "Роснефтью" на 170,6 млрд рублей заявила, что готова решить спор миром, если суд привлечет к участию в деле независимого специалиста, который подтвердит наличие каких-либо убытков для "Башнефти" от действий "Системы". Об этом заявила в суде представитель корпорации.

"Если данное лицо (привлеченный специалист - прим. ТАСС) обнаружит, что действительно вдруг имеются какие-то негативные экономические последствия у "Башнефти" от результатов нашего управления, наших действий, то мы готовы будем нести за это ответственность. Мы абсолютно открыты к диалогу", - сказала она.

"Как бы мы негативно ни высказывались в суде, мы все равно считаем, что между нами возможен диалог, и мы к нему готовы и открыты. Поэтому если такая ситуация будет выявлена, то мы будем готовы довести этот диалог до логического завершения, до мирного урегулирования", - добавила представитель АФК.

По мнению АФК "Система", суть иска и сложность процесса требует специальных знаний в области экономики и финансов, поэтому необходимо ввести в процесс независимого судебного эксперта для консультаций. "Система" полагает, что приглашение к участию в деле специалиста "является просто необходимым для полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела". Ранее АФК предложила привлечь Наталию Головкину, которая проводила аудит "Башнефти" и подписывала заключения "Делойт и Туш СНГ" по результатам аудита консолидированной отчетности "Башнефти" в 2013-2014 годах.

Представители "Роснефти" и соистцы, в свою очередь, возражали против ходатайства. "Госпожа Головкина аудировала "Башнефть" и не может независимо и без учета своих прежних позиций говорить об отчетности. Ходатайство не подлежит удовлетворению", - отмечали они. В четверг истцы подали письменное возражение о привлечении специалиста.

В ходе заседания представитель "Системы" пояснила, что корпорация не настаивает на привлечении в качестве эксперта именно Головкиной. "Мы выдвигаем свою кандидатуру, но это не значит, что мы на ней настаиваем как на единственной. Может выбрать суд, могут истцы предложить свою кандидатуру. Мы согласны на кандидатуру любого специалиста, обладающего специальными познаниями", - пояснила она.

По словам представителя "Роснефти", разбирательство касается вопросов гражданского права, и необходимости в привлечении специалиста нет. Он добавил, что это ходатайство "Системы" направлено на затягивание судебного процесса.

Спор "Роснефти" и "Системы"

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест" 106,6 млрд руб. убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 г. Впоследствии сумму претензий истцы увеличили до 170,6 млрд руб. с учетом курсовых разниц. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти".

АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными, заявляя об отсутствии убытков.

По мнению "Роснефти" и соистцов, доказана совокупность элементов, необходимых для взыскания с АФК убытков, причиненных при реорганизации "Башнефти".

С 2005 г. по 2014 г. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".