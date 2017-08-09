АФК "Система" просит о передаче дела с "Роснефтью" из арбитража Башкирии в другой суд

УФА, 9 августа. /ТАСС/. АФК "Система" ходатайствовала о передаче дела с "Роснефтью" на 170,6 млрд руб. из Арбитражного суда Башкирии в другой суд того же уровня. Об этом заявила во вторник в ходе заседания представитель корпорации.

По мнению ответчиков, накануне ходатайство об отводе судьи Ирины Нурисламовой "было рассмотрено с нарушениями норм действующего законодательства", что "влечет незаконность состава суда, невозможность в данном суде сформировать законный состав суда".

В частности, как отмечает "Система", не было проведено судебное заседание по этому вопросу с аудио-протоколированием, а также не были заслушаны мнения сторон по этому вопросу.

"В таких случаях дело подлежит передаче в другой суд того же уровня. Если суд сочтет необходимым все-таки исполнить требование процессуального закона и передать дело на рассмотрение другого суда, мы будем слушаться в другом суде. Если суд не сочтет необходимым, то мы готовы перейти к изложению позиции в данном судебном заседании", - сказала представитель "Системы".

Суд пока никак не отреагировал на ходатайство, но принял соответствующее письменное заявление в ходе заседания.

Арбитражный суд Башкирии во вторник продолжил рассмотрение иска "Роснефти" к АФК "Система" на 170,6 млрд рублей.

Верховный суд просят проверить действия главы арбитража

Корпорация также обратилась к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву с жалобой на действия председателя Арбитражного суда Республики Башкортостан Игоря Арсенова.

АФК "Система" 7 августа в ходе судебного заседания в очередной раз ходатайствовала об отводе судьи Ирины Нурисламовой. Основанием для этого "Система" считает отказ Нурисламовой отложить рассмотрение основного дела до рассмотрения апелляций третьих лиц, которым было отказано во вступлении в дело (миноритарии "Башнефти" Алексей Кислицын и компания "Танн Кэпитал ГмбХ").

Кроме того, как отмечает АФК в жалобе, судья запретила ответчикам выступать по процессуальным ходатайствам. Председатель арбитража Башкирии принял решение отказать в ходатайстве об отводе судьи Нурисламовой, его решение огласила сама Нурисламова.

В связи с этим АФК "Система" просит председателя Верховного суда провести проверку по изложенным в жалобе фактам нарушения председателем Арбитражного суда Башкирии действующего законодательства при осуществлении своих должностных полномочий и принять необходимые меры реагирования.

С этой же просьбой "Система" обратилась к заместителю председателю Верховного суда - председателю Судебной коллегии по экономическим спорам Олегу Свириденко, в Высшую квалификационную коллегию судей РФ, к начальнику управления президента по вопросам противодействия коррупции Олегу Плохому и к председателю Арбитражного суда Уральского округа Ирине Решетниковой.

"Роснефть" и соистцы ранее отмечали, что нарушений в работе судьи нет, а действия "Системы" направлены на затягивание судебного процесса. По последнему ходатайству об отводе судьи возможности высказать свою позицию у них не было.

"Роснефть" против "Системы"

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест" 106,6 млрд руб. убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 г. Впоследствии сумму претензий истцы увеличили до 170,6 млрд руб. с учетом курсовых разниц. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти". АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными. Следующее заседание по делу состоится 8 августа.

С 2005 г. по 2014 г. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти"