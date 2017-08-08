АФК "Система" вновь заявила отвод судье по делу с "Роснефтью"

УФА, 8 августа. /ТАСС/. АФК "Система" во вторник в ходе судебных слушаний вновь заявила отвод судье Арбитражного суда Башкирии Ирине Нурисламовой, рассматривающей иск "Роснефти" к корпорации на 170,6 млрд руб., передает корреспондент ТАСС из зала суда.

После выступления представителей "Роснефти" и соистцов судья дала слово ответчикам для представления своей позиции по существу иска. Представитель "Системы" заявил о намерении перед этим заявить очередное ходатайство. Судья посчитала это нарушением установленного регламента.

"Мы заявляем вам отвод в порядке статьи 21 АПК РФ. Нужно время, небольшой перерыв, чтобы оформить его в письменном виде", - сказал представитель "Системы", отреагировав таким образом на замечание судьи.

Судья объявила перерыв 15 минут.

На заседании 20 июля представитель АФК "Система" также заявлял отвод судье, объяснив это тем, что ход судебного процесса и процессуальные действия "ведут к существенным нарушениям прав и законных интересов АФК "Система". Однако тогда в отводе судьи было отказано.

Спор "Роснефти" и "Системы"

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест" 106,6 млрд руб. убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумму претензий истцы увеличили до 170,6 млрд руб. с учетом курсовых разниц. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти". АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными.

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".