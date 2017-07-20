Суд отказал АФК "Система" в ходатайстве об отводе судьи по делу с "Роснефтью"

УФА, 20 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Республики Башкортостан отказал АФК "Система" в отводе судьи Ирины Нурисламовой, рассматривающей дело АФК с "Роснефтью" на 170,6 млрд рублей. Об этом передает корреспондент ТАСС с места события. Решение огласил зампредседателя суда.

"В удовлетворении заявления об отводе судьи по основаниям, указанным в заявлении, отказать. Рассмотрение дела будет продолжено по окончании перерыва", - сказал он.

На заседании в четверг АФК "Система" заявила отвод судье Нурисламовой. По мнению представителя "Системы", ход судебного процесса и совершенные процессуальные действия "ведут к существенным нарушениям прав и законных интересов АФК "Система", выступающей в настоящем процессе в качестве ответчика". Он отметил, что "эти нарушения вызывают сомнения в отношении объективности и беспристрастности суда".

Представитель "Роснефти", в свою очередь, сказал, что "установленных законом оснований для отвода судьи Нурисламовой не имеется", а наличие "обстоятельств, ставящих под сомнение беспристрастность судьи, а также его заинтересованность в исходе дела должны подтверждаться конкретными фактами", а не строиться на субъективной оценке сторонами процессуальных действий.

Соистцы по делу - "Башнефть" и Минземимущество Башкирии - поддержали позицию "Роснефти".

Другие инстанции

19 июля АФК "Система" сообщила, что обратилась в Верховный суд, администрацию президента РФ и другие инстанции из-за действий судьи Ирины Нурисламовой. Официальный представитель "Системы" Сергей Копытов отмечал, что "порядок ведения судьей процесса, принимаемые судьей решения, включая отклонение абсолютно всех ходатайств ответчиков и третьих лиц, кроме лиц, действующих в интересах истцов, не могут не вызывать серьезных сомнений в ее беспристрастности".

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, в свою очередь, назвал "безумием" обращение "Системы" в администрацию президента. По его мнению, АФК провоцирует суд, а все ее действия направлены на затягивание процесса.

"Роснефть" против "Системы"

В начале мая 2017 года "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти", по мнению истца, в результате реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумма претензий выросла до 170,6 млрд рублей с учетом девальвации рубля.

Большая часть убытка (57,2 млрд рублей) связана с утратой 49,4% акций "Система-Инвест", переданных АФК "Система" в обмен на собственные акции "Башнефти" и другие активы (акции "Башкирэнерго" и "Уфаоргсинтез"). Остальная сумма убытка (36,9 млрд рублей) - списание долга "Система-Инвест" перед "Башнефтью" и погашение 3,9% акций "Башнефти" (12,4 млрд рублей), выкупленных у миноритариев, несогласных с условиями этой сделки.

АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными. По мнению компании, все указанные в иске действия осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости "Башнефти".

В июне компания предложила "Роснефти" урегулировать спор во внесудебном порядке, однако в "Роснефти" посчитали, что конкретных предложений "Система" не представила. Нефтяная компания намерена продолжить судебное разбирательство.

С 2005 года по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".