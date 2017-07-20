Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд отказал АФК "Система" в ходатайстве об отводе судьи по делу с "Роснефтью"

Экономика и бизнес
20 июля, 9:35 UTC+3

Ранее представитель "Системы" заявил, что ход судебного процесса ведет к существенным нарушениям прав и законных интересов компании

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/SERGEI ILNITSKY

УФА, 20 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Республики Башкортостан отказал АФК "Система" в отводе судьи Ирины Нурисламовой, рассматривающей дело АФК с "Роснефтью" на 170,6 млрд рублей. Об этом передает корреспондент ТАСС с места события. Решение огласил зампредседателя суда.

"В удовлетворении заявления об отводе судьи по основаниям, указанным в заявлении, отказать. Рассмотрение дела будет продолжено по окончании перерыва", - сказал он.

Смотрите также

"Роснефть" считает, что оснований для отвода судьи в деле против АФК "Система" нет

АФК "Система" заявила отвод судье по разбирательству с "Роснефтью"

АФК "Система" пожаловалась на судью по делу с "Роснефтью" в ВС и администрацию президента

На заседании в четверг АФК "Система" заявила отвод судье Нурисламовой. По мнению представителя "Системы", ход судебного процесса и совершенные процессуальные действия "ведут к существенным нарушениям прав и законных интересов АФК "Система", выступающей в настоящем процессе в качестве ответчика". Он отметил, что "эти нарушения вызывают сомнения в отношении объективности и беспристрастности суда".

Представитель "Роснефти", в свою очередь, сказал, что "установленных законом оснований для отвода судьи Нурисламовой не имеется", а наличие "обстоятельств, ставящих под сомнение беспристрастность судьи, а также его заинтересованность в исходе дела должны подтверждаться конкретными фактами", а не строиться на субъективной оценке сторонами процессуальных действий.

Соистцы по делу - "Башнефть" и Минземимущество Башкирии - поддержали позицию "Роснефти".

Другие инстанции

Смотрите также

АФК "Система". Досье

19 июля АФК "Система" сообщила, что обратилась в Верховный суд, администрацию президента РФ и другие инстанции из-за действий судьи Ирины Нурисламовой. Официальный представитель "Системы" Сергей Копытов отмечал, что "порядок ведения судьей процесса, принимаемые судьей решения, включая отклонение абсолютно всех ходатайств ответчиков и третьих лиц, кроме лиц, действующих в интересах истцов, не могут не вызывать серьезных сомнений в ее беспристрастности".

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, в свою очередь, назвал "безумием" обращение "Системы" в администрацию президента. По его мнению, АФК провоцирует суд, а все ее действия направлены на затягивание процесса.

"Роснефть" против "Системы"

В начале мая 2017 года "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти", по мнению истца, в результате реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумма претензий выросла до 170,6 млрд рублей с учетом девальвации рубля.

Большая часть убытка (57,2 млрд рублей) связана с утратой 49,4% акций "Система-Инвест", переданных АФК "Система" в обмен на собственные акции "Башнефти" и другие активы (акции "Башкирэнерго" и "Уфаоргсинтез"). Остальная сумма убытка (36,9 млрд рублей) - списание долга "Система-Инвест" перед "Башнефтью" и погашение 3,9% акций "Башнефти" (12,4 млрд рублей), выкупленных у миноритариев, несогласных с условиями этой сделки.

АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными. По мнению компании, все указанные в иске действия осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости "Башнефти".

В июне компания предложила "Роснефти" урегулировать спор во внесудебном порядке, однако в "Роснефти" посчитали, что конкретных предложений "Система" не представила. Нефтяная компания намерена продолжить судебное разбирательство.

С 2005 года по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иск "Роснефти" к АФК "Система"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": Кожин подтвердил информацию о поставке Ираку большой партии танков из РФ
2
Дочь погибшей в Таиланде россиянки отправили обратно в РФ
3
Трамп заявил, что во время второй беседы с Путиным на G20 обсуждал тему усыновления
4
В российских регионах начались выплаты вкладчикам банка "Югра"
5
Умер актер Виктор Кинах
6
У Маккейна диагностировали опухоль мозга
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Реклама