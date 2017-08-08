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Суд отказал АФК "Системе" в переносе заседания по делу с "Роснефтью"

Экономика и бизнес
8 августа, 12:52 UTC+3 УФА УФА 8, августа. /ТАСС

"Система" обосновала новое ходатайство подачей апелляции третьими лицами, не допущенными к процессу

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УФА, 8 августа. /ТАСС/. АФК "Система" в ходе судебного заседания Арбитражного суда Башкирии по делу с "Роснефтью" вновь ходатайствовала об отложении заседания, обосновав это подачей апелляции со стороны третьих лиц, ранее не допущенных к процессу. Суд отказался отложить заседание по этому основанию, заявила судья Ирина Нурисламова.

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"Суд протокольно определил отказать в удовлетворении ходатайства", - сказала она.

Ранее суд отказал в участии в процессе миноритарию "Башнефти" Алексею Кислицыну (рассмотрение апелляции состоится 14 августа) и компании "Танн Кэпитал ГмбХ" (зарегистрирована в Германии, также является миноритарием "Башнефти", апелляция будет рассмотрена 22 аагуста). "Система-Инвест" поддержала ходатайство об отложении заседания.

Представитель "Роснефти" отметил, что "оснований для отложения не имеется", попросив отказать ответчикам. "Башнефть" и Минземимущество Башкирии поддержали позицию истца, добавив, что ходатайство направлено на затягивание процесса.

"Роснефть" против "Системы"

В начале мая 2017 года "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти", по мнению истца, в результате реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумма претензий выросла до 170,6 млрд рублей с учетом девальвации рубля.

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Большая часть убытка (57,2 млрд рублей) связана с утратой 49,4% акций "Система-Инвест", переданных АФК "Система" в обмен на собственные акции "Башнефти" и другие активы (акции "Башкирэнерго" и "Уфаоргсинтез"). Остальная сумма убытка (36,9 млрд рублей) - списание долга "Система-Инвест" перед "Башнефтью" и погашение 3,9% акций "Башнефти" (12,4 млрд рублей), выкупленных у миноритариев, несогласных с условиями этой сделки.

АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными. По мнению компании, все указанные в иске действия осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости "Башнефти".

В июне компания предложила "Роснефти" урегулировать спор во внесудебном порядке, однако в "Роснефти" посчитали, что конкретных предложений "Система" не представила. Нефтяная компания намерена продолжить судебное разбирательство.

С 2005 года по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

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