Акции АФК "Система" упали на 2,54% перед заседанием по иску "Роснефти"

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Акции АФК "Система" на Московской бирже упали на 2,54% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, до 11,3 руб. за бумагу в преддверии очередного заседания по иску "Роснефти". Об этом свидетельствуют данные биржи.
При этом в моменте падение достигало 6,3% - до 10,87 руб. за акцию.
В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкортостана иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест" 106,6 млрд руб. убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумму претензий истцы увеличили до 170,6 млрд руб. с учетом курсовых разниц. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти". АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными.
С 2005-го по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".