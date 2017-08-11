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СМИ: инвесторы обвинили Трэвиса Каланика в попытках вернуть себе пост главы Uber

Экономика и бизнес
11 августа, 1:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, августа. /ТАСС

Компания Benchmark Capital подала иск, в котором утверждается, что экс-руководитель онлайн-сервиса пытается внедрить в совет директоров Uber лояльных ему людей

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Трэвис Каланик

Трэвис Каланик

© AP Photo/Paul Sakuma, File

ТАСС, 11 августа. Американская компания Benchmark Capital, которая является одним из инвесторов Uber, обвинила ее сооснователя и бывшего руководителя Трэвиса Каланика в попытках вернуть себе контроль над корпорацией, которую он ранее возглавлял. Об этом сообщил в четверг сетевой ресурс Recode.

Benchmark Capital подала иск в суд в штате Делавэр в отношении Каланика. В документе утверждается, что предприниматель, до сих пор входящий в совет директоров Uber, пытается внедрить в этот руководящий орган лояльных ему людей. Как говорится в исковом заявлении, Каланик стремится не допустить тщательного анализа его работы на посту главы корпорации, "а также в перспективе вернуть себе эту должность".

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В Benchmark Capital полагают, что экс-глава Uber таким образом нарушает условия, на которых он покинул свой пост. Истцы настаивают, что Каланика следует лишить членства в совете директоров и возможности оказывать влияние на компанию.

Официальные представители Каланика заявили, что обвинения являются необоснованными. Они в свою очередь выступили с утверждением, что это Benchmark Capital пытается установить свой контроль над Uber, ограничив законные полномочия предпринимателя.

Каланик подал в отставку с поста главы Uber в июне. Газета The New York Times со ссылкой на источники утверждала, что за отстранение предпринимателя от должности высказались пять крупнейших инвесторов компании. За несколько дней до этого Каланик заявил, что уходит в отпуск на неопределенный срок.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта американская международная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.

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