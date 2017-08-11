Минстрой заявил о незначительном снижении объемов ввода нового жилья в 2017 году

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ПЕНЗА, 11 августа. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ ожидает некоторого снижения объемов ввода нового жилья всех типов в России в 2017 году. Об этом глава Минстроя Михаил Мень сказал на совещании по вопросам развития жилищного строительства с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
"У нас действительно в этом году будет небольшое снижение по общему объему ввода [нового жилья]. В первую очередь это связано с тем, что мы как раз вводим в текущем году те дома, которые начинали строиться в 2015 году, это был непростой год для экономики Российской Федерации", - сказал он.
Мень при этом отметил, что сильного снижения не произойдет. "Особенно в индустриальном жилье мы видим [положительную статистику]. По индивидуальному жилищному строительству есть падение, но по индустриальному жилью падение гораздо меньше", - заверил министр.
"Мы рассчитываем, Дмитрий Анатольевич, что по завершении этого непростого переходного периода для отрасли, когда застройщики адаптируются к новым условиям работы со средствами граждан, которые привлекаются для долевого строительства, у нас будет определенный заметный рост, потому что защита государством инвестиций граждан, на наш взгляд, будет вселять в граждан определенную уверенность", - заключил министр.
Ранее в июне министр заявлял о том, что ввод жилья в 2017 и 2018 годах может сократиться из-за внесений изменений в закон о долевом строительстве. Так, например, Минстрой понизил прогноз по вводу жилья в России в 2017 году до 75 млн кв. м с 80 млн кв. м по итогам 2016-го.
До этого в России наблюдался рост данного показателя: в 2014 году было сдано в эксплуатацию 84 млн кв. м, в 2015 году - почти 85 млн кв. м.