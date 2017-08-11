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Медведев: рынок жилья ждет взрывной рост при дальнейшем снижении ипотечных ставок

Экономика и бизнес
11 августа, 19:10 дата обновления: 11 августа, 19:12 UTC+3

Премьер-министр подчеркнул, что "к нему нужно быть готовым"

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ПЕНЗА, 11 августа. /ТАСС/. Дальнейшее снижение ипотечных ставок текущими темпами приведет к взрывному росту рынка жилья. Об этом сказал глава правительства Дмитрий Медведев на встрече с партийным активом Приволжского федерального округа.

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"С учетом того, что ипотечная ставка, кредитная ставка снижается, ипотека становится все более и более популярной. Сегодня с коллегами уже совещались, на правительственном совещании говорили о том, что рынок ипотеки очень быстро развивается, и если вот эта кредитная ставка будет снижаться теми темпами, которые достигнуты сейчас, то рынок ждем взрывной темп. К нему нужно быть готовым", - сказал глава правительства.

На совещании по развитию жилищного строительства глава кабинета министров поручил продолжить работу по поддержке спроса на жилье и проанализировать возможности дальнейшего снижения банковских ставок по ипотеке.

Он отметил, что на текущий момент ставки ипотеки заметно снизились, в частности, Сбербанк официально сообщил о ставках от 7,4% до 10%, аналогичные решения принимают и другие банки.

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