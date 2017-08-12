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Больше 250 фур скопилось на российско-литовской границе в Калининградской области

Экономика и бизнес
12 августа, 20:12 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 12, августа. /ТАСС

Литовская сторона объясняет проблему сбоем в системе электронного оформления документов в ночь на 11 августа

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© Юрий Белинский/ТАСС, архив

КАЛИНИНГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Больше 250 фур скопилось на пункте пропуска Чернышевское - Кибартай на российско-литовской границе со стороны Калининградской области. Литовская сторона объясняет проблему сбоем в системе электронного оформления документов в ночь на 11 августа, сроки решения проблемы собеседники агентства назвать затрудняются.

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Водители ждут очереди, транспортные компании теряют от 50 до 200 евро в сутки. О ситуации корреспонденту ТАСС рассказали шоферы, представители транспортных компаний и Калининградской областной таможни. "Вчера у нас было 193 машины, на сегодня - 252. Причиной называют сбой в работе электронной системы контроля на литовской стороне", - сказал представитель Калининградской таможни.

Сбой произошел на всей территории республики 11 августа в 01:00 по местному времени. За прошедшую ночь с российской стороны через границу на этом пункте смогли пройти 54 машины, сообщил представитель таможни. В обычной ситуации этот пункт пропуска обслуживает до 450 машин в сутки в обоих направлениях при пропускной способности 300 грузовых автомобилей в день, уточнил собеседник.

Перевозчикам рекомендуют учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать другие альтернативные пути для пересечения границы, например через Польшу. Литовская сторона, в свою очередь, предложила пропуск машин с оформлением транзитных деклараций в бумажном виде, при стоимости такой услуги €20. Многие перевозчики уже оформили электронные декларации и не готовы нести дополнительные расходы, поэтому вынуждены ждать.

По словам представителя Калининградской таможни, сотрудники ведомства поддерживают постоянный контакт с литовскими коллегами, однако ни одна сторона пока не может назвать приблизительные сроки решения проблемы.

Очередь и убытки

На пункте пропуска Чернышевское - Кибартай, по словам водителей, некоторые фуры стоят с вечера 10 августа. "Сбой в литовской системе оформления, - сказал корреспонденту ТАСС водитель одной из машин Виталий. - Спим в машинах, питаемся тем, что с собой, хотя есть возможность поесть в столовой, в накопителе".

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Стоянка, которую водители грузовиков называют "накопителем", полностью заполнена машинами. Очередь также тянется на несколько километров вдоль дороги к пункту пропуска. Среди застрявших здесь машин - фуры одного из крупнейших перевозчиков в области, компании "ДСВ-транспорт". Здесь же стоят автовозы, груженые новыми автомобилям китайской компании FAW, собранными на заводе холдинга "Автотор" в Калининграде, фуры с продукцией компании "Мираторг", машины мебельной компании "Лазурит".

"Сутки простоя одной машины могут стоить от €50 до €200. Это прямые, никак не компенсируемые убытки", - сказал ТАСС вице-президент "ДСВ-Транспорта" Леонид Степанюк.

Новая система пропуска

Чернышевское - крупнейший и самый оживленный грузовой автотранзитный пункт в Калининградской области, рассказал корреспонденту ТАСС начальник таможенного поста Владимир Чухарев.

"В основном грузы [через пункт пропуска], перемещаются на основную территорию РФ, импортных грузов здесь заходит порядка 10% от общего объема. <...> Один человек оформляет в час две-три машины, в зависимости от того, какая категория грузов", - сказал он, отметив, что по итогам прошлого года российско-литовскую границу Чернышевское пересекли свыше 130 тыс. транспортных средств.

По его словам, в настоящее время литовская сторона принимает машины на пункт пропуска не непрерывным потоком, а по два грузовика, что существенно увеличивает время прохождения границы.

Нужна альтернатива

Ситуация в очередной раз указывает на необходимость развития паромного сообщения материковой России с областью, как альтернативы сухопутным маршрутам, связанным с пересечением границ соседних государств, отметил вице-президент "ДСВ-Транспорт" Леонид Степанюк.

"Паромы нужны как альтернатива", - подчеркнул он, заметив, что решение о строительстве трех новых паромов для линии Балтийск - Усть-Луга станет реальным шагом в этом направлении.

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