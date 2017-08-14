Пожар на скважине не повлиял на добычу нефти на Ван-Еганском месторождении "Роснефти"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Добыча "Роснефти" на Ван-Еганском месторождении, которое разрабатывает Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие (НПП), идет в штатном режиме и по графику, несмотря пожар на одной из ее скважин. Об этом сообщает ННП.

"Добыча на Ван-Еганском месторождении ведется в штатном режиме и согласно графику. Скважина, на которой произошло возгорание, не входит в эксплуатационный фонд АО "ННП" и не оказывает влияния на общий объем добычи предприятия", - сообщает компания.

Как сообщалось ранее, в операции по тушению пожара на скважине задействовано более 120 человек. Спасатели пытаются не допустить распространение огня на три другие скважины.

По версии следствия, 10 августа около 21:10 по местному времени (19:10 мск) на одной из площадок Ван-Еганского месторождения (АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", входит в "РН Холдинг", принадлежащий "Роснефти") в ходе бурения, проводимого с нарушением требований охраны труда, произошел неконтролируемый выброс газа из скважины с последующим возгоранием.

На месте пожара упала буровая вышка, огонь воздействует на расположенные рядом скважины. Восемь работников предприятия получили травмы.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Пожар до сих пор не потушен, площадь, по последним данным, составляет около 800 кв. м.

Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие разрабатывает 11 нефтяных месторождений в ХМАО.