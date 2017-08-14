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Более 120 человек тушат пожар на скважине в ХМАО

Новости Урала
14 августа, 8:17 UTC+3 ТАСС

Спасатели пытаются не допустить распространение огня на три другие скважины

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Фото из архива

Фото из архива

© Пресс-служба МЧС по Волгоградской области/ТАСС

ТАСС, 14 августа. Группировка из 125 человек тушит пожар на Ван-Еганском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Спасатели пытаются не допустить распространение огня на три другие скважины, сообщили в понедельник в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ.

"14 августа по состоянию на 07:00 мск продолжаются мероприятия по ликвидации открытого горения на скважине №1825. Пожарными расчетами производится орошение рядом расположенных трех скважин. К тушению пожара привлечена группировка в составе 125 человек и 35 единиц специальной техники", - сказали в центре. Ранее сообщалось, что 100 человек привлечены к ликвидации пожара на скважине №1825.

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По версии следствия, 10 августа около 21:10 по местному времени (19:10 мск) на одной из площадок Ван-Еганского месторождения (АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", входит в "РН Холдинг", принадлежащий "Роснефти") в ходе бурения, проводимого с нарушением требований охраны труда, произошел неконтролируемый выброс газа из скважины с последующим возгоранием.

Как сообщалось ранее, на месте пожара упала буровая вышка, огонь воздействует на расположенные рядом скважины. Восемь работников предприятия получили травмы. По данным главного врача Радужнинской горбольницы Олега Шкилева, все пострадавшие являются гражданами Украины.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Пожар до сих пор не потушен, площадь, по последним данным, составляет около 800 кв. м.

Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие разрабатывает 11 нефтяных месторождений в ХМАО.

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