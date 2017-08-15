Власти Приморья готовятся к возможной непогоде во время ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 15 августа. /ТАСС/. Власти Приморского края сохраняют мобилизационный режим и готовятся к возможным сложным погодным условиям в период проведения Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Об этом сообщает во вторник пресс-служба администрации региона со ссылкой на первого вице-губернатора края Василия Усольцева.

"В нашем регионе трудно спрогнозировать погодные условия, не исключены новые осадки [в начале сентября]. Но мы отслеживаем ситуацию и сохраняем режим мобилизации", - приводит пресс-служба слова Усольцева.

Все службы жизнеобеспечения края со 2 августа функционируют в режиме повышенной готовности, уточнили ТАСС в администрации региона. Подготовлено 1600 единиц техники для ликвидации ЧС, сформировано более 800 ремонтных бригад. В муниципалитетах сформирован запас топлива, оборудования и расходных материалов для восстановления коммунальной инфраструктуры.

В 2015 году за несколько дней до первого ВЭФ на Приморье обрушился мощный тайфун "Гони", который привел к паводку в южных районах края. Основные работы по ликвидации стихии пришлись на дни проведения форума. В 2016 году во время проведения ВЭФ пришел тайфун "Лайонрок", который привел к затоплению центральных, восточных и северных районов края. В начале августа этого года мощные ливни привели к подтоплениям в семи муниципальных районах на юге и юго-западе Приморья.

Ранее со ссылкой на директора Приморского гидрометцентра Бориса Кубая ТАСС сообщал, что вероятность выхода разрушительного тайфуна на Приморский край летом этого года намного меньше, чем годом ранее.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.